Обзор новостей за 23—29 января: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)
30 января 2017 г.
Оксана Санина
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Праздники наконец-то закончились, до следующих, слава богу, еще далеко, и жизнь Харькова и Украины начала входить в будничную колею.
А там есть место всему: покушению на советника и соратника Арсена Авакова, росту инфляции, новым памятникам и даже сакуре.
В радиовыпуске звучит песня Владимира Высоцкого «Райские яблоки»
В понедельник стали известны все подробности покушения на нардепа Антона Геращенко. По версии украинских силовиков, покушение курировал один из сотрудников спецслужб РФ, а исполнителями стали двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма и получили досрочное освобождение. Причиной же столь радикального шага стало детище харьковчанина – сайт «Миротворец», на котором размещены базы данных по розыску террористов.
В тот же день президент Петр Порошенко отбыл с визитом в Эстонию, а потом – в Финляндию. Хотелось бы верить, что горячие эстонские и финские парни поделятся с нашим гарантом опытом, как пусть медленно, но уверенно провести реформы и привести страну к процветанию. Хотя нет. С «медленно» у украинской власти проблем и так не наблюдается, потому вполне можно ограничиться пунктом «уверенно».
Впрочем, уверенность в правильности своих действий некоторых наших ̶и̶д̶и̶о̶т̶о̶в̶… идеологов заставляет сомневаться, так ли хороша эта черта в нынешних обстоятельствах. Еще свежо в памяти, как все причастные к эпохальному решению о повышении «минималки» до 3200 гривен клялись, божились и били себя пяткой в грудь (а лучше бы в лоб), что все просчитано и рост зарплаты не взвинтит инфляцию. И вот, спустя всего пару месяцев – та-дам! – НБУ таки признал рост инфляции из-за повышения минимальной зарплаты. Хотя, надо признать, с самого начала это было понятно даже ежу.
Вторник в Харькове прошел под лозунгом «Кто им доктор?». В городе правоохранители накрыли очередной подпольный цех по производству «паленки». Организатор производства продавал «волшебство» в пунктах приема металлолома и пересылал по почте. И самое удивительное – покупали! Даже после нескольких десятков недавних смертей от фальсифированой водки у нас, и практически стольких же от «Боярышника» у «них» – все равно покупали!
Подобным экстремалам можно только посоветовать закусывать зараженным африканской чумой свиней мясом, которое в любой момент может появиться на харьковских прилавках. Жаль, что теперь придется обойтись без десерта в виде вкуснейших психотропов с тонким восточным послевкусием – в Харькове силовики недавно пресекли работу сети сбыта «веселых» веществ. Впрочем, сеть эта была наверняка не единственная, так что надежда пока может пожить.
Кстати о медикаментах. Под Харьковом, оказывается, начали прививать от бешенства. Жаль, что речь в данном случае идет только о животных – многим прямоходящим такая инъекция тоже не помешела бы.
Четверг начался с неутешительных новостей. Пограничники сообщили, что россияне обустраивают военную базу всего в 75 километрах от Купянска и постоянно ведут разведку у харьковского участка границы. А также выяснилось, что за последние сутки в зоне АТО было зафиксировано 48 обстрелов, в том числе, и из «Градов». Слава богу, никто не погиб, но один украинский военный был ранен, а двое травмированы.
В мирном Харькове (за что низкий поклон нашим бойцам) в это время выбирали проект памятника Небесной сотне. Организаторы конкурса, который продлится до 17 февраля, призывают харьковчан активно поучаствовать в процессе. Для этого необходимо прийти в центр культуры и искусства на Пушкинскую, 62 и отдать голос за понравившуюся идею. Победитель будет определен по итогам голосования.
В пятницу на харьковчан посыпались новые коммунальные «радости». Соответствующая Нацкомиссия повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения. Пока не очень понятно, грозит ли это чем-нибудь харьковчанам, но тем не менее все несколько напряглись.
Кроме того, харьковские коммунальщики заговорили о росте квартплаты. На подъездах многих домов появились объявления с новыми расценками, которые выросли на 50%. Конечно, это еще не окончательный вердикт, ибо тарифы должны пройти утверждение исполкома горсовета, но все равно неприятно.
Не самая приятная ситуация сложилась и вокруг памятного знака, который планируют установить на площади Свободы. По мнению харьковских активистов, конкурс проводится с нарушениями и таким образом нельзя решать судьбу самой большой площади Европы. Тем не менее в Доме архитектора уже представлены эскизные проекты сооружения. Как и в случае с памятником героям Небесной сотни, посетить выставку и оставить отзывы в специальной книге могут все желающие. Организаторы конкурса даже обещают прислушаться к наиболее разумным замечаниям и предложениям. Разница в малом: определять, какие из замечаний и предложений наиболее разумные, будут те же люди, на которых возложено и подведение итогов творческого соревнования.
В субботу украинцы праздновали день рождения государственного флага. Время летит – оказалось, что Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг ровно четверть века назад. Однако не будет преувеличением сказать, что значение и ценность его многие осознали только в последние три года.
Кстати, для того чтобы жовто-блакитний оставался символом Украины, весной на харьковском участке границы продолжат строить так называемую Стену. Сегодня сооружение готово уже на 90%, но пока процесс приостановлен в связи с погодными условиями и отсутствием финансирования.
Заодно в выходные харьковчане озаботились совершенно неожиданным вопросом: смогут ли в Харькове прижиться японские сакуры? Высадка этих деревьев предусмотрена в рамках мероприятий Года Японии в Украине. Казалось бы, где та Япония, а где – Украина, но специалисты уверяют, что это не помешает восточной вишне каждую весну радовать харьковчан бледно-розовыми цветами райской красоты.
Ну и, конечно же, 25 января харьковчане не могли не вспомнить Владимира Семеновича Высоцкого, которому сейчас исполнилось бы 79 лет. Несмотря на то, что со дня его смерти прошло уже почти три десятка лет, его песни не теряют своей силы, пронзительности и актуальности. Трудно найти тему, на которую не пел бы любимый всеми поэт. Вот разве что о сакурах не сподобился. Впрочем, кое-что о райских бледно-розовых яблоках у него все же есть…