Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

В части домов временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды не будет по следующим адресам:ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №1, стояк) до 17:00 30.01.17 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 19:00 30.01.17 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк), 73-г (п. №3, стояк) до 20:00 30.01.17 г.пер. Степной, 23 (ч/с) , пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 30.01.17 г.ул. Плехановская, 2/5 (п. №3, стояк) до 20:00 30.01.17 г.пр. Гагарина, 45-а (п. №2, стояк), ул. Аскольдовская, 6-в (п. №1, спаренный стояк), ул. Зерновая, 53-б (п. №6, стояк) до 20:00 30.01.17 г.пер. 2-й Таганский, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 30.01.17 г., ул. Старопрудная, 10, 14 до 20:00 30.01.17 г.ул. Лопанская, 31, ул. Академика Ляпунова, 7 (п. №5, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №1, стояк) до 17:00 30.01.17 г., ул. Деревянко, 15 (п. №1, стояк) до 18:00 30.01.17 г.