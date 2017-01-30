Бои под Авдеевкой: все подробности

Как сообщил штаб АТО, обстрел и последующий штурм авдеевской промзоны начались врайоне пяти утра. Обстрел велся из стрелкового оружия и минометов. Собственно на штурм боевики пошли в семь утра, передает РБК-Украина
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"Целью провокации было обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - рассказали в штабе подробности штурма Авдеевки.
По информации спикера штаба АТО на Донбассе Леонида Матюхина, пророссийские боевики в ходе атаки использовали ту же тактику, что и ранее - во время боев на Светлодарской дуге.
"Они проводили не менее часа обстрел из минометов, гранатометов, всего что у них есть на вооружении. Около 7 часов утра они пытались атаковать наши позиции. Цель была простая: хотели попробовать выбить наших с позиций. Думаю, те, кто их отправляли, хорошо знали, что у них ничего не выйдет… наверно хотели, чтобы больше погибло", - пояснил Матюхин, отметив, что атаку боевиков удалось отбить.
Как выяснилось из сообщения пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, при штурме Авдеевки, помимо прочего, был ранен мирный житель.
"40-летний мужчина госпитализирован в больницу с осколочными ранениями спины, лица и правого бедра", - сказано в сообщении.
Выяснилось, что мужчина проживает недалеко от промзоны Авдеевки, и в результате обстрела боевиков в его двор попал снаряд. В полиции квалифицировали данный случай как теракт, заведено уголовное дело.
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал подробности штурма Авдеевки.
"Сегодня произошло серьезное обострение в районе Авдеевки. Утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия в отношении наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй - наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, что имеет стратегическое значение", - рассказал министр.
В понедельник утром бои в районе Авдеевки вновь начали усиливаться, сообщила пресс-офицер бригады, которая находится на позициях, Елена Мокринчук. Ее слова приводит "Украинская правда"
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Мокринчук отметила, что боевики используют запрещенное тяжелое вооружение, в том числе и 120-мм калибров. Она добавила, что обстрелы ведутся по всей линии от ДАП в Ясиноватской развязки.
По сообщению пользователя Facebook с псевдонимом Станислав Васин, который находится в Донецке, утром тяжелая артиллерия накрывает позиции наших бойцов из Донецка.
По информации бригады, ночью интенсивность боев несколько снизилась, однако утром вновь нарастает. Получив поддержку от других подразделений бригады, в Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, включая захваченные у врага в результате решительной контратаки.
"Мы готовы к любым неожиданностям как со стороны врага, так и в плане наших перспектив", - говорят бойцы.
На данный момент российско-оккупационные войска делают все, чтобы выбить украинские подразделения вблизи ясиноватской развязки и промзоны, сообщает журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook. По его информации, крупные силы артиллерии 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск бьют по украинской обороне. Бои происходят на территории, контролируемой украинскими силами (согласно мирным соглашениям в Минске), передае УНИАН
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"Однако российское командование намерено любой ценой сохранить угрозу Авдеевке. Никакие инспекции ОБСЕ снизить накал сражения не могут. По данным с передовой, подразделения российских наемников также ввели в бой танки. Воины 72-й механизированной бригады ведут тяжелый бой и не отступают ни на шаг. Командование сохраняет твердое управление боем, идет активная и эффективная ответная работа украинской артиллерии. Положение под Авдеевкой требует самого серьезного внимания", - написал Бутусов.
Во время воскресного штурма боевиками Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро ранены.