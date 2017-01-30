На аллее сада Шевченко появится памятник Гулаку-Артемовскому

Возле главного корпуса Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина установят памятник одному из самых известных ректоров Каразинского — Петру Гулаку-Артемовскому.

Жизнь Петра Гулака-Артемовского была тесно связана с Харьковским университетом: здесь он был студентом, после преподавал в родном вузе, защищал диссертацию, в 40-х годах ХIХ столетия возглавил alma-mater, став ректором. Ученый совет ХНУ поддержал инициативу увековечить знаменитого выпускника. По словам проректора Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина по административно-хозяйственной части Владимира Пахаренко, композиция будет установлена на аллее сада Шевченко, ведущей к университету, — на том месте, где прежде стоял памятник Каразину (позже его установили у главного входу в университет). С 2004 года свято место пустовало: от былого монумента оставался только фундамент в окружении цветника, но теперь здесь появится еще один знаковый образ.— Проект памятника утвержден, согласован, уже начинаем работать, — рассказывает Владимир Пахаренко. — Автор проекта — известный харьковский скульптор Александр Ридный, проект согласован с архитектором города Сергеем Чечельницким, исполнение проекта — архитектор Татьяна Поливанова. Памятник представляет собой интересную композицию: на старинной скамейке сидит задумавшись Гулак-Артемовский в цилиндре, опершись правой рукой на трость. Возле него лежит стопка книг, изюминка памятника — на задней панели скамейки сидит птичка. Именно так был изображен Гулак-Артемовский на историческом фото ХIХ века, и именно так мы решили его увековечить. Памятник будет отлит из бронзы, он будет стоять на полированном гранитном постаменте. Высота памятника вместе с постаментом составит около трех метров. Вокруг будет выложен бордюр, а с двух сторон планируем установить литые скамейки под старину, созвучные со всей композицией, чтобы студенты могли здесь фотографироваться.Чтобы желающие могли запечатлеть себя рядом с Гулаком-Артемовским, подход к скамейкам будет свободным. Но, говорит Владимир Пахаренко, сейчас стоит вопрос, стоит ли оставлять в композиции стопку книг, которая может помешать присесть на скамейку.Пока открытым остается вопрос финансирования. Как сообщил Владимир Пахаренко, по примерным подсчетам стоимость памятника составит 1,2–1,4 млн грн.По мнению ректора ХНУ имени В.Н. Каразина Виля Бакирова, чтобы установить такуой памятник, целесообразно будет создать общественный комитет по сбору средств.— Будем искать спонсоров и исходить из своих возможностей, — говорит Владимир Пахаренко. — Думаю, что уже в нынешнем году до 18 ноября (в день подписания царем указа о создании университета в 1804 году) памятник будет открыт.