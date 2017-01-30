Здоровье

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Рак развивается из одной-единственной клетки

Рак развивается из одной-единственной клетки
В мире заболевают раком каждый третий мужчина и каждая пятая женщина.
— Онкологические заболевания стали одной из основных причин смертности во всем мире, и статистика говорит о том, что за последние сто лет по уровню заболеваемости и смертности онкопатология переместилась с десятого места на второе, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы, — говорит главный врач Харьковского городского центра здоровья Владимир Нартов. — По прогнозам МОЗ Украины, к 2020 году уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в стране достигнет 180 тысяч новых случаев, то есть увеличится на 15%. Заболеть раком рискует каждый третий мужчина и каждая пятая женщина, до 30% больных — люди трудоспособного возраста. Среди мужчин больше распространены рак легких, кожи, предстательной железы, желудка и колоректальный рак, среди женщин — рак молочной железы, кожи, рак тела и шейки матки.

По данным ВОЗ, страшная болезнь развивается из одной-единственной клетки. Превращение нормальной клетки в опухолевую — это многоэтапный процесс. Изменения в организме происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями канцерогенов: физическими (например, ультрафиолетовое и ионизирующее излучение); химическими (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины — загрязнители пищевых продуктов, мышьяк — загрязнитель питьевой воды); биологическими (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами).

По мнению специалистов ВОЗ, еще одним основополагающим фактором развития рака является старение. С возрастом риск заболеть раком резко возрастает, вероятнее всего, из-за снижения эффективности механизмов обновления клеток в организме.

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