Харьков

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В «Кристалле» можно попробовать настоящий мацони

В «Кристалле» можно попробовать настоящий мацони
Грузинская кухня славится невероятно полезным кисломолочным напитком — мацони. А ознакомиться с его незабываемым вкусом можно в кафе «Кристалл», которое теперь, помимо традиционных десертов, потчует своих гостей яркими, ароматными и невероятно вкусными блюдами кавказской Кухни.
Так, в «Кристалле» можно отведать хачапури по-аджарски, хачапури по-мигрельски, хачапури кубдари, хачапури лабиани, слоеный пирог — ачму и гурийские пирожки, суп харчо. А также насладиться напитками на любой вкус, среди которых кофе по-батумски и, конечно же, мацони.

Мацони — это грузинский йогурт из кипяченого молока, козьего, коровьего, буйволиного или овечьего. Аналогичный йогурт готовят и армяне. Они называют его мацун и утверждают, что изобрели кисломолочный напиток именно они. Азербайджанский гатых тоже очень похож по вкусу на мацони, как и известный у многих восточных народов катык.

Кстати, вы можете попробовать приготовить мацони дома.

Для этого понадобятся: литр цельного нестерилизованного молока; две столовые ложки готового мацони или нестерилизованной сметаны. А для подачи — мед, орехи, сухофрукты, мята.

Сполосните кастрюлю холодной водой, влейте молоко и доведите до кипения. Если молоко не парное, можно не кипятить. Остудите примерно пять минут. Добавьте в молоко закваску: мацони или сметану — и тщательно размешайте венчиком — закваска должна полностью разойтись.

Аккуратно (чтобы не раскололись) сполосните банки под мацони кипятком, дайте обсохнуть.

Разлейте заквашенное молоко по банкам, накройте бумагой, обвяжите бечевкой и поставьте банки в теплое место. Мацони будет готов через 4–6 часов. Переставьте его в холодильник.

Для подачи сухофрукты при необходимости промойте и заранее замочите в воде комнатной температуры. Курагу и чернослив нарежьте небольшими кусочками. Крупный изюм тоже можно нарезать. Слегка обжарьте орехи на сухой сковородке — просто для появления приятного запаха — и остудите. У мяты удалите стебли, листочки тонко нарежьте. Подавайте холодный мацони в креманках, расставив все добавки в отдельных мисочках на столе.

К слову, этот вкусный и невероятно полезный кисломолочный напиток не только пьют, но и добавляют в тесто для хачапури и других пирогов, заливают им горячие мясные и овощные блюда. С мацони в качестве соуса готовится, например, долма. С мацони готовятся супы — такие, как борани, тархана, спас, саснапур, довга, шечаманда.

Но прежде чем готовить напиток дома, зайдите в «Кристалл» — попробуйте, каким должен быть на вкус настоящий мацони.

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