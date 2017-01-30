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В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США

В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США
Церемония вручения престижной награды этого объединения, в которое входят около 165 тыс. артистов кино и телевидения, состоялась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Лента «Скрытые фигуры» (Hidden Figures) удостоена премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучший актерский состав».

Кинокартина американского режиссера Теда Мелфи рассказывает о вкладе трех темнокожих женщин-математиков в начальный этап программы космических полетов НАСА. Ее конкурентами были фильмы «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea), «Лунный свет» (Moonlight), «Ограды» (Fences) и «Капитан Фантастик» (Captain Fantastic). Фаворитом считалась драма «Манчестер у моря» американского режиссера Кеннета Лонергана. Она лидировала по числу номинаций на премии гильдии, сообщает ТАСС.

Дензел Вашингтон получил награду «Лучший актер в художественном фильме» за роль в картине «Ограды», рассказывающей о расизме в США 1950-х годов. На эту премию также претендовали Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», La La Land), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести», Hacksaw Ridge), а также Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик», Captain Fantastic).

Премии «Лучшая актриса в художественном фильме» удостоена Эмма Стоун за роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд», повествующем об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы. За победу в этой номинации боролись также Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс», Florence Foster Jenkins), Натали Портман («Джеки», Jackie), Эми Адамс («Прибытие», Arrival) и Эмили Блант («Девушка в поезде», The Girl on the Train).

Эксперты в области кино отмечают, что по итоговому распределению наград Гильдии киноактеров можно делать выводы об исходе главного киносостязания года - гонки за «Оскар». Члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, вручающей золотые статуэтки.

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Она была создана с тем, чтобы покончить с эксплуатацией актеров в Голливуде. Гильдия следит в том числе за соблюдением справедливых условий труда для своих членов, а также фиксирует случаи нарушения авторских прав.

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