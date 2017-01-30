Ученые обнаружили у собак любовь к музыке рэгги
30 января 2017 г.
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30 января 2017 г.
«В целом полученные нами данные говорят о том, что у собак, как и у людей, могут быть индивидуальные музыкальные предпочтения. Но рэгги и софт-рок вызывали наиболее ярко выраженные позитивные изменения в поведении животных», — рассказал профессор университета Нил Эванс.
Исследование проходило при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).
«В будущем мы сможем предоставлять нашим питомцам специальный собачий плейлист, с возможностью дальнейшего распространения этой практики и на другие виды животных», — рассказала представитель общества Джилли Мендес Феррейра.
В число наиболее известных исполнителей рэгги входят Боб Марли, Ли Скрэтч Перри, Джимми Клифф, Black Uhuru, Burning Spear.Среди популярных представителей софт-рока — Fleetwood Mac, Eagles, Kansas, Steely Dan.
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