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Дэвид Боуи появится на марках Королевской почты

Дэвид Боуи появится на марках Королевской почты
Британский музыкант Дэвид Боуи станет первым сольным артистом, в честь которого Королевская почта Великобритании выпустит марки.

Новые штампы появятся в продаже с 17 марта. На шести из 10 видов марок будут использованы изображения обложек таких альбомов исполнителя, как Hunky Dory и Aladdin Sane. Остальные четыре будут посвящены концертным турам Боуи в различных образах, включая его альтер-эго Зигги Стардаст.

Выпуск марок приурочен к юбилею Боуи, которому в 2017 году исполнилось бы 70 лет.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.

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