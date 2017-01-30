Дэвид Боуи появится на марках Королевской почты

Британский музыкант Дэвид Боуи станет первым сольным артистом, в честь которого Королевская почта Великобритании выпустит марки.

Новые штампы появятся в продаже с 17 марта. На шести из 10 видов марок будут использованы изображения обложек таких альбомов исполнителя, как Hunky Dory и Aladdin Sane. Остальные четыре будут посвящены концертным турам Боуи в различных образах, включая его альтер-эго Зигги Стардаст.

Выпуск марок приурочен к юбилею Боуи, которому в 2017 году исполнилось бы 70 лет.



Ранее Королевская почта выпускала штампы в честь таких групп, как Pink Floyd и Beatles, но не посвящала серию сольному исполнителю.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.