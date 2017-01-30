Элтон Джон напишет музыку для бродвейской постановки «Дьявол носит Prada»
30 января 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
30 января 2017 г.
«Я большой фанат книги и фильма, а также поклонник мира моды», — признался Джон. Он отметил, что захвачен идеей создания театральной версии «Дьявол носит Prada».
Дата премьеры спектакля и актерский состав пока неизвестны.
Мюзикл «Дьявол носит Prada» будет поставлен по одноименному роману Лорен Вайсбергер. В нем рассказывается история ассистентки редактора одного из крупнейших нью-йоркских модных журналов. В 2006-м бестселлер Вайсбергер был экранизирован. Главные роли в фильме исполнили Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй.
Сэр Элтон Джон — 69-летний британский певец и композитор. В 2016 году он выпустил пластинку Wonderful Crazy Night — 32-й студийный альбом в его дискографии. Ранее Джон писал музыку для мюзиклов «Король Лев» и «Аида».
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.508 грн
|100 EUR
|2904.4 грн
|100 USD
|2719.22 грн