Элтон Джон напишет музыку для бродвейской постановки «Дьявол носит Prada»

Британский композитор и певец Элтон Джон совместно с драматургом Полом Рудником создаст мюзикл «Дьявол носит Prada» для Бродвея.

«Я большой фанат книги и фильма, а также поклонник мира моды», — признался Джон. Он отметил, что захвачен идеей создания театральной версии «Дьявол носит Prada».

Дата премьеры спектакля и актерский состав пока неизвестны.

Мюзикл «Дьявол носит Prada» будет поставлен по одноименному роману Лорен Вайсбергер. В нем рассказывается история ассистентки редактора одного из крупнейших нью-йоркских модных журналов. В 2006-м бестселлер Вайсбергер был экранизирован. Главные роли в фильме исполнили Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй.

Сэр Элтон Джон — 69-летний британский певец и композитор. В 2016 году он выпустил пластинку Wonderful Crazy Night — 32-й студийный альбом в его дискографии. Ранее Джон писал музыку для мюзиклов «Король Лев» и «Аида».