Культура

  • 131
    •  / 

Элтон Джон напишет музыку для бродвейской постановки «Дьявол носит Prada»

Элтон Джон напишет музыку для бродвейской постановки «Дьявол носит Prada»
Британский композитор и певец Элтон Джон совместно с драматургом Полом Рудником создаст мюзикл «Дьявол носит Prada» для Бродвея.

«Я большой фанат книги и фильма, а также поклонник мира моды», — признался Джон. Он отметил, что захвачен идеей создания театральной версии «Дьявол носит Prada».

Дата премьеры спектакля и актерский состав пока неизвестны.

Мюзикл «Дьявол носит Prada» будет поставлен по одноименному роману Лорен Вайсбергер. В нем рассказывается история ассистентки редактора одного из крупнейших нью-йоркских модных журналов. В 2006-м бестселлер Вайсбергер был экранизирован. Главные роли в фильме исполнили Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй.

Сэр Элтон Джон — 69-летний британский певец и композитор. В 2016 году он выпустил пластинку Wonderful Crazy Night — 32-й студийный альбом в его дискографии. Ранее Джон писал музыку для мюзиклов «Король Лев» и «Аида».

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.508 грн
100 EUR 2904.4 грн
100 USD 2719.22 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи