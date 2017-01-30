Disney выпустил движущиеся постеры «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон
30 января 2017 г.
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30 января 2017 г.
В подписи к каждому посту — анонс нового трейлера картины, который выйдет в понедельник, 30 января, а также ссылка на следующий постер.
Главную роль в мюзикле исполняет Эмма Уотсон. В картине режиссера Билла Кондона также снимаются Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Люк Эванс и Дэн Стивенс.
Фильм, в котором частично используется технология захвата движения, выйдет на экраны 17 марта 2017 года.
Последний раз Disney экранизировала европейскую сказку «Красавица и чудовище» в 1991 году — тогда на экраны вышел одноименный мультфильм, получивший номинацию на «Оскар».
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