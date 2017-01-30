Мюзикл «Ла-Ла Ленд» завоевал главную награду Гильдии продюсеров США (Producers Guild Awards).

Церемония вручения проходила в Беверли-Хиллс, штат Калифорния.

Жюри выбирало лучшую ленту из десяти номинантов. Конкуренцию «Ла-Ла Лэнду» составили «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Скрытые фигуры», «Ограды», «Прибытие», «Дэдпул», «По соображениям совести» и «Любой ценой».



Премия гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990-го, гильдия отмечает как работы в кино, так и продюсерские достижения на киноэкране. Награду считают показателем настроений перед предстоящей церемонией «Оскара».

В мюзикле «Ла-Ла Ленд» рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главные роли исполняют Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Фильм стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Картина представлена в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню.