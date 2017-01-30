«Ла-Ла Ленд» завоевал главную награду гильдии продюсеров США
30 января 2017 г.
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30 января 2017 г.
Жюри выбирало лучшую ленту из десяти номинантов. Конкуренцию «Ла-Ла Лэнду» составили «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Скрытые фигуры», «Ограды», «Прибытие», «Дэдпул», «По соображениям совести» и «Любой ценой».
В мюзикле «Ла-Ла Ленд» рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главные роли исполняют Райан Гослинг и Эмма Стоун.
Фильм стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Картина представлена в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню.
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