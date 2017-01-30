Общество

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В Украине подсчитали количество легального оружия

В Украине подсчитали количество легального оружия
В Украине более миллиона гражданских лиц владеют оружием.
«По итогам 2016 года, согласно базы данных, на учете органов Национальной полиции Украины в стране 878 739 человек - владельцев огнестрельного оружия. За 2016 год рост составил 10 158 человек.

Все эти люди имеют в собственности и личном пользовании:

- 763 725 единиц охотничьего оружия ( + 9 415 за 2016 год);

- 144 770 единиц охотничьего нарезного оружия ( + 6 526);

- 5 014 единиц охотничьего комбинированного оружия (+ 118)», - написал на своей странице в Facebook министр МВД Украины Арсен Аваков.

Также к этим данным министр предлагает добавить 189643 лиц, имеющих на руках 194845 единиц специальных резинострелов, пневматиков и других спецсредств нелетального действия.

Приблизительное количество оружия, которым жители Украины владеют нелегально Арсен Аваков уточнять не стал. По этому поводу накануне высказался глава «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин, который заявил, что количество неучтенного оружия, которым владеют жители Украины составляет примерно пять миллионов единиц.

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