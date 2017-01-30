Как выбрать себе правильного врача

Насколько я знаю, в этом году с лечащим врачом нужно будет заключать договор, но ни одного врача в районной поликлинике не знаю: последний раз была там лет 15 назад. Как выбрать врача, когда уже нужно заключать эти договоры и как они выглядят?

Ольга

В Министерстве охраны здоровья советуют выбирать врача, которому пациент может доверять — в зависимости от того, насколько он доволен услугами врача (качеством, знаниями, внимательностью, вежливостью), насколько удобно пользоваться именно этой медицинской практикой (расположение, доступность, комфорт). Не стесняйтесь спрашивать потенциального врача об образовании, опыте и других профессиональных критериях, которые вас интересуют.На первых этапах реформы при выборе семейного врача пациентам придется опираться в основном на собственный опыт, личные впечатления или рекомендации знакомых. Но, говорят в Минздраве, со временем будет появляться все больше объективной информации для выбора или смены семейного врача. Так, в электронной системе E-Health будет собрано немало данных о врачах (образование, опыт) и их деятельности (например, средняя продолжительность консультаций, частота отказов от этого врача среди пациентов, охват населения профилактическими процедурами, превышение средних показателей назначения антибиотиков и другие). На основе этих параметров впоследствии появятся рейтинги врачей и медицинских практик, на которые пациенты смогут ориентироваться в своем выборе. В любом случае пациент должен помнить, что он выбирает врача не пожизненно: в МОЗ уверяют, решение можно будет изменить в будущем.Приписная кампания по семейным врачам начнется весной, но перед этим регионы должны сделать несколько обязательных подготовительных шагов, и в зависимости от готовности областей будет определено время начала кампании. С этого момента кампания будет продолжаться постоянно, но в МОЗ советуют сделать свой выбор в течение весны, чтобы уже летом решение пациента повлияло на объем финансирования выбранного врача.Пациент и врач подпишут декларацию, в которой будут указаны реквизиты сторон: основные данные о пациенте (имя, фамилия, дата рождения, контактные данные, номер паспорта), о враче (имя, фамилия, информация об образовании и квалификации, контактные данные и т.п.), а также о заведении, где работает врач (если врач занимается частной практикой — код, информация о лицензии и т.д.). При подписании декларации каждый пациент сможет получить копию «Порядка предоставления первичной медицинской помощи», утвержденного Минздравом. В этом документе расписано, на какую гарантированную первичную медицинскую помощь сможет рассчитывать пациент, и каковы обязанности семейного врача.Указанную в декларации информацию внесут в электронную систему, но свой экземпляр пациент по желанию может получить в бумажном виде. Декларация будет основанием для получения врачом денег за обслуживание пациента.