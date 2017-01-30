Харьковский музей достал из запасников работы галицких художников

Живописная природа Карпат, самобытная западноукраинская архитектура, селянки в колоритных национальных костюмах, городские пейзажи Львова.

Выставку готовили несколько сотрудников

Каждая работа стала открытием

В картинах звучит украинская мелодия

В выставочном зале Харьковского художественного музея открылась выставка работ художников Галичины.— На просторах Галичины были всегда чрезвычайно распространены изделия народных мастеров и традиционно развиты практически все виды народного декоративно-прикладного искусства: и вышивка, и ткачество, и плетение, — рассказывает директор Харьковского художественного музея Валентина Мызгина. — Изобразительное искусство стало активно развиваться после присоединения в 1939 Галичины к великой, как тогда говорили, Украине, и особенно после Второй мировой войны, когда во Львове была основана Академия изобразительного искусства, а кроме того, галичане искусства смогли получать профессиональное художественное образование в Харькове и Киеве. Это образование давало возможность выявить особенности художников, неповторимые ноты, которые можно ощутить на нашей выставке.Экспозиция создана из коллекции Харьковского художественного музея. В ней представлены 70 произведений более 30 авторов: Зиновия Кецала, Ивана Остафийчука, Леопольда Левицкого, Стефании Гебус-Баранецкой, Виктора Ефименко, Елены Кульчицкой и других. Про словам старшего научного сотрудника отдела современного искусства музея Татьяны Борозенец, они знакомят зрителей с искусством Галичины с начала ХХ столетия до наших дней. Готовили выставку несколько сотрудников: им предстояло пересмотреть в солидных фондах музея не только картины в рамках, но и папки с работами, а затем составить списки произведений, которые можно представить в экспозиции.— До сих пор наш музей показывал живопись галицких художников, а вот графику мы демонстрируем впервые. Каждая работа уникальна, но нужно было учитывать и состояние каждой картины — можно ли ее выставлять, — рассказывает Татьяна Борозенец. — Все 70 работ мы разместили в трех залах. Обычно для такого количества нужно большее пространство, но за счет графики выставка получилась легкой и невесомой. Здесь и печать, и офорты, а также пейзажи, которые так любят галицкие художники, портреты и очень много иллюстраций. Самое значительное количество произведений (около шестидесяти) — это как раз графические работы, выполненные в разных техниках (офорт, ксилография, линогравюра, литография). Каждая стала для меня открытием. На выставке есть удивительная картина художника Валентина Бунова (на днях исполнилось сто лет со дня его рождения). Его монотипию «Заснеженный двор» из серии «Львовская сюита» наш музей показывает впервые. Серия возникла в 1970-е годы, но представленное на нашей выставке произведение существует в единственном числе.— На мой взгляд, выставка получилась чудесная и профессиональная — очень грамотно подобраны произведения живописи и графики. Есть настоящие шедевры украинского искусства, — считает Валентина Мызгина. — Мы решили, что такие работы просто невозможно прятать в фондах, их нужно показывать харьковчанам. Произведения имеют свою стилизацию, свой особенный почерк. Ценители искусства почувствуют и высокий профессионализм, и индивидуальность художников, которые выросли в Галичине. В этих работах звучит украинская мелодия, и пусть она звучит и в западной, и в восточной Украине.Выставка будет открыта до 1 марта.