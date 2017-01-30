Харьков

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Тигр Елисей отметит новоселье с хвостатой зазнобой

Тигр Елисей отметит новоселье с хвостатой зазнобой
Колоритный новосел харьковского зоопарка — амурский тигренок Елисей еще не адаптировался к новой жизни после расставания с мамой и пока очень робок.
Но специалисты уверены, что роскошный полосатый котенок станет великолепным самцом и украшением зоопарка.

Тигренок Елисей появился в харьковском зоопарке в декабре минувшего года. Его ждали здесь не один год. К сожалению, тигры очень быстро стареют. Как и маленькие домашние кошки, они живут 15–20 лет, и до появления тигренка в зоопарке оставалась только пожилая самка, которую, кстати, можно считать настоящей матерью-героиней: за свою сознательную жизнь тигрица дала жизнь больше чем десятку тигрят, которые разъехались по зоопаркам Европы и СНГ.

— Тигренок прибыл к нам в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА), — рассказывает сотрудник информационного отдела зоопарка Владимир Кимнатный. — У каждого краснокнижного животного есть куратор, который решает, в какой зоопарк его направить, и для этого интересуется будущими условиями содержания.

Сначала полосатого новичка поместили в карантинную зону, и он повел себя вовсе не как величавый хозяин тайги. Первые две недели боялся всего — и людей, и новых предметова в вольере: постоянно сидел в своем домике и даже какое-то время отказывался от еды.

— Конечно, на его поведении, во-первых, сказалось расставание с мамой — в природе тигрица воспитывает детей до двух лет, пока они не вырастут до ее размеров, не научатся добывать еду, общаться  с окружающей средой, — говорит сотрудник зоопарка. — Кроме того, стресс у тигренка вызвали переезд и незнакомое для него помещение. Надеемся, это был самый трудный этап в его жизни. Малыш уже привыкает к новым условиям — недавно его выпустили из огражденной изолированной зоны на большее пространство, которое он теперь осваивает. Кроме того, постепенно знакомится с зоологом, которая за ним ухаживает, разговаривает с ним во время еды. От нее Елисей уже не шарахается, но если к вольеру приближаются другие сотрудники зоопарка или строители (сейчас в зоопарке реконструкция), он убегает в отдаленный уголок, где, как ему кажется, его никто не видит.

К слову, трогательный тигриный детеныш только на первый взгляд робкий малыш. Единственная сотрудница зоопарка, которой он доверяет, заходит в вольер только тогда, когда Елисей надежно закрыт.

— Это крупное животное, у него серьезные клыки и когти. К тому же тигр — животное непредсказуемое. Если он решит, что его жизни что-то угрожает, он не будет убегать, а бросится на источник опасности, — говорит Владимир Кимнатный.

Сотрудники зоопарка надеются, что период полной адаптации у Елисея скоро закончится. По крайней мере, аппетит у восьмимесячного тигренка отменный. Он уплетает говяжье мясо и печенку, каждый день съедая около трех килограммов корма.

— Он такой красавец, — улыбается Владимир Кимнатный. — Уже видна великолепная стать: когда Елисей становится на задние лапки, вытягивает тело и зевает, он выглядит просто шикарно.

Для своего возраста это крупный малыш — сейчас он весит около сорока килограммов, и специалисты прогнозируют, что, достигнув половой зрелости,он станет роскошным полосатым красавцем массой 260–300 килограммов.

Когда реконструкция зоопарка завершится, Елисея переселят в настоящие апартаменты — на территорию внушительного комплекса «Тропа тигра» площадью более 30 тысяч квадратных метров.

— Это будет одна из самых крупных площадок зоопарка после реконструкции. Комплекс будет находиться слева от главного входа в зоопарк со стороны сада Шевченко, — рассказывает о проекте Владимир Кимнатный. — На «Тропе тигра» предусматривается место не только для тигров, но и для других хищников — бурых и гималайских медведей, амурских леопардов. Животным будут созданы природные условия проживания, которые не позволят им скучать. Здесь не будет зарешеченных пространств — мы отталкиваемся от европейской композиции. Между площадками с разными животными будут созданы естественные препятствия, чтобы они не смогли зайти на чужую территорию.  Кроме того, здесь будет водоем с водоплавающими птицами, мостики, места для посетителей, чтобы они могли с комфортном любоваться животными.

Так как одна из задач новой концепции зоопарка — сохранение и размножение редких и исчезающих животных, Елисей отметит новоселье с хвостатой зазнобой, которую ему сейчас подыскивают в зоопарках Европы.

— Мы ждем, когда куратор ЕАЗА подберет нам тигренка, а это не просто, поскольку амурский тигр — краснокнижное животное. Важно выбрать отдаленную по родственным связям самку, чтобы кровь будущих тигрят была максимально чистой.

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ОН Клиник Харків

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