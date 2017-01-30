В Харькове работают пункты обогрева

Они функционируют во всех территориальных центрах социального обслуживания, а также в Харьковском центре реинтеграции бездомных. В каждом из них оборудован специальный уголок, где можно согреться, получить чай, печенье. В случае необходимости услугами пунктов обогрева может воспользоваться любой желающий, сообщает пресс-служба горсовета
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Как советуют специалисты Харьковского областного центра здоровья, в морозную погоду нужно одеваться многослойно: надеть несколько легких кофт вместо одной теплой. Одежда должна быть свободной, а обувь не должна быть тесной. Не забывать надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником. Не выходить на мороз голодным: перед выходом на улицу обязательно нужно поесть, лучше что-то высококалорийное. Если замерзли, нужно зайти в теплое помещение, поесть или выпить горячего чаю. При отморожении следует придерживаться принципа внутреннего согревания пораженных тканей – накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопчатобумажные и т.п.), принимать теплые напитки. В случае обморожения следует немедленно обратиться к врачу.