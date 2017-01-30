В школах Харькове прошли конкурсы творческих работ

Конкурс «Посвящение родному городу» прошел в два этапа – на уровне районов и общегородском. В нем приняли участие школьники 8-11-х классов, которые представили 108 работ в трех номинациях: «Харьков – город мой» (стихотворения), «Харьков – город счастья и добра» (статьи, заметки, репортажи, интервью, эссе), «Мой Харьков – мои крылья» (видеоработы). Оценивало работы жюри, в состав которого входили преподаватели харьковских вузов, представители Молодежного совета при Харьковском городском голове, победители литературных конкурсов и конкурсов видеоработ прошлых лет. По итогам конкурса было определено 17 лучших работ - победителей и призеров.
Победителем конкурса в номинации «Харьков – город мой» стала ученица школы №42 Анастасия Козленко. В номинации «Харьков – город счастья и добра» выиграла ученица школы №39, автор работы «Харьков - мечта моя» Дарья Андреева. Лучшей в номинации «Мой Харьков – мои крылья» признана видеоработа ученицы школы №138 Таисии Голубовской. Кроме того, за оригинальность, информативность, мастерство, успешный дебют поощрительными дипломами наградили еще 27 школьников - участников конкурса.
Городской фестиваль «Самоуправление – это мы» в Харькове проходит раз в три года. Фестиваль проводится с целью поддержки развития ученического самоуправления и деятельности детско-юношеских общественных организаций. В 2017 году фестиваль прошел в два этапа: заочном и очном. По результатам оценки портфолио и видеопрезентаций определены 28 победителей и призеров.
В номинации «Лидеры в самоуправлении – лидеры в жизни» лучшей признана детско-юношеская организация «Созвездие» специализированой школы №119. В номинации «Мы – успешная команда» диплом за первое место получила детско-юношеская организация «Дружба» специализированой школы №156.
В номинации «Общественное признание» награждены школьные детско-юношеские организации, деятельность которых была отмечена представителями общественности на всеукраинском и международных уровнях. Среди них - ученические организации специализированых школ №134, 11, 75, школы №153, учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия». Диплом І степени вручили школьникам из организации «Країна дитячих мрій» гимназии №39. В номинации «Зажги свою звезду» отмечены организации школы №176, специализированых школ №85, 33, физико-математического лицея №27 и Харьковского университетского лицея.
Лучшими районными детскими организациями признаны: «Росток» Новобоварского района, «Лидер-ХХІ» Шевченковского района, «Созвездие» Индустриального района, «КРОС» Слободского района и «Темп» Немышлянского района.
Праздничное награждение победителей состоялось 27 января в гимназии №12, сообщает пресс-служба горсовета
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