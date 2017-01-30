Харьков

  • 141
    •  / 

В школах Харькове прошли конкурсы творческих работ

В школах Харькове прошли конкурсы творческих работ
Общегородской конкурс творческих работ «Посвящение родному городу» и фестиваль детско-юношеских общественных организаций «Самоуправление – это мы» прошли среди школьников в Харькове.
Конкурс «Посвящение родному городу» прошел в два этапа – на уровне районов и общегородском. В нем приняли участие школьники 8-11-х классов, которые представили 108 работ в трех номинациях: «Харьков – город мой» (стихотворения), «Харьков – город счастья и добра» (статьи, заметки, репортажи, интервью, эссе), «Мой Харьков – мои крылья» (видеоработы). Оценивало работы жюри, в состав которого входили преподаватели харьковских вузов, представители Молодежного совета при Харьковском городском голове, победители литературных конкурсов и конкурсов видеоработ прошлых лет. По итогам конкурса было определено 17 лучших работ - победителей и призеров.

Победителем конкурса в номинации «Харьков – город мой» стала ученица школы №42 Анастасия Козленко. В номинации «Харьков – город счастья и добра» выиграла ученица школы №39, автор работы «Харьков - мечта моя» Дарья Андреева. Лучшей в номинации «Мой Харьков – мои крылья» признана видеоработа ученицы школы №138 Таисии Голубовской. Кроме того, за оригинальность, информативность, мастерство, успешный дебют поощрительными дипломами наградили еще 27 школьников - участников конкурса.

Городской фестиваль «Самоуправление – это мы» в Харькове проходит раз в три года. Фестиваль проводится с целью поддержки развития ученического самоуправления и деятельности детско-юношеских общественных организаций. В 2017 году фестиваль прошел в два этапа: заочном и очном. По результатам оценки портфолио и видеопрезентаций определены 28 победителей и призеров.

В номинации «Лидеры в самоуправлении – лидеры в жизни» лучшей признана детско-юношеская организация «Созвездие» специализированой школы №119. В номинации «Мы – успешная команда» диплом за первое место получила детско-юношеская организация «Дружба» специализированой школы №156.

В номинации «Общественное признание» награждены школьные детско-юношеские организации, деятельность которых была отмечена представителями общественности на всеукраинском и международных уровнях. Среди них - ученические организации специализированых школ №134, 11, 75, школы №153, учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия». Диплом І степени вручили школьникам из организации «Країна дитячих мрій» гимназии №39. В номинации «Зажги свою звезду» отмечены организации школы №176, специализированых школ №85, 33, физико-математического лицея №27 и Харьковского университетского лицея.

Лучшими районными детскими организациями признаны: «Росток» Новобоварского района, «Лидер-ХХІ» Шевченковского района,  «Созвездие» Индустриального района, «КРОС» Слободского района и «Темп» Немышлянского района.

Праздничное награждение победителей состоялось 27 января в гимназии №12, сообщает пресс-служба горсовета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.508 грн
100 EUR 2904.4 грн
100 USD 2719.22 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи