В школах Харькове прошли конкурсы творческих работ 30 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Общегородской конкурс творческих работ «Посвящение родному городу» и фестиваль детско-юношеских общественных организаций «Самоуправление – это мы» прошли среди школьников в Харькове.