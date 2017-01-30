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В Харькове растет заболеваемость гриппом

В Харькове растет заболеваемость гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Харьковской области с 23 по 29 января в целом возросла на 15,8%, среди детей – на 32,1% в сравнении с прошлом неделей.
По сведениям Харьковского областного лабораторного центра, за неделю в области заболело 8 тыс. 803 человека, из них 63,2% (5 тыс. 565 человек) – дети до 17 лет.

Заболеваемость меньше эпидпорога и составляет 325,68 на 100 тыс. населения. 80,6% заболевших детей посещают школы и садики.

В Харькове заболели 5 тыс. 348 человек, в том числе 3 тыс. 277 детей. Заболеваемость увеличилась в целом на 14,2%, детей - на 28,5%.

За неделю госпитализированы 140 человек, из них 98 человек (70,0%) - дети до 17 лет. При проведении лабораторного исследования методом иммунофлюоресцентной микроскопии 83 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты выявлены у 41 человека (49,4%). Превалирующим этиологическим фактором заболеваемости на четвертой неделе является РС-вирус, обнаруженный у 43,9% больных, у 29,3% выявлен аденовирус и у 26,8% - вирус парагриппа. Методом полимеразной цепной реакции обследованы двое больных с подозрением на грипп и ОРВИ, вирусы гриппа не обнаружены.

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