В Харькове пройдет ежегодная Ярмарка вузов

Четвертая ежегодная Ярмарка вузов пройдет 7-8 февраля в Харьковской областной библиотеке для юношества (пр. Юбилейный, 49/8).

Программа двухдневного мероприятия предусматривает презентацию 10-11-классникам 22-х ведущих вузов города Харькова, предоставление информации об особенностях поступления в высшие учебные заведения и реализации государственной молодежной политики в сфере профориентации.Свои программы обучения и информационную продукцию представят следующие вузы:1. Национальная академия Национальной гвардии Украины;2. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» ;3. Харьковский национальный университет внутренних дел;4. Национальный фармацевтический университет;5. Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого;6. Украинская инженерно-педагогическая академия;7. Украинская государственная академия железнодорожного транспорта;8. Харьковская государственная академия культуры;9. Харьковская государственная академия физической культуры;10. Харьковская государственная зооветеринарная академия;11. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;12. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;13. Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева;14. Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца;15. Харьковский национальный медицинский университет;16. Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды;17. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко;18. Харьковский национальный университет строительства и архитектуры;19. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина;20. Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова;21. Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины;22. Харьковский университет Воздушных сил им. И. Кожедуба.Официальное открытие ярмарки состоится 7 февраля (начало - в 11:00).