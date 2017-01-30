Харьков

  • 108
    •  / 

В Харькове пройдет ежегодная Ярмарка вузов

В Харькове пройдет ежегодная Ярмарка вузов
Четвертая ежегодная Ярмарка вузов пройдет 7-8 февраля в Харьковской областной библиотеке для юношества (пр. Юбилейный, 49/8).
Программа двухдневного мероприятия предусматривает презентацию 10-11-классникам 22-х ведущих вузов города Харькова, предоставление информации об особенностях поступления в высшие учебные заведения и реализации государственной молодежной политики в сфере профориентации.

Свои программы обучения и информационную продукцию представят следующие вузы:

1. Национальная академия Национальной гвардии Украины;
2. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» ;
3. Харьковский национальный университет внутренних дел;
4. Национальный фармацевтический университет;
5. Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого;
6. Украинская инженерно-педагогическая академия;
7. Украинская государственная академия железнодорожного транспорта;
8. Харьковская государственная академия культуры;
9. Харьковская государственная академия физической культуры;
10. Харьковская государственная зооветеринарная академия;
11. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
12. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;
13. Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева;
14. Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца;
15. Харьковский национальный медицинский университет;
16. Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды;
17. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко;
18. Харьковский национальный университет строительства и архитектуры;
19. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина;
20. Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова;
21. Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины;
22. Харьковский университет Воздушных сил им. И. Кожедуба.

Официальное открытие ярмарки состоится 7 февраля (начало - в 11:00).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.508 грн
100 EUR 2904.4 грн
100 USD 2719.22 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи