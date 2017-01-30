В Харькове пройдет ежегодная Ярмарка вузов

Программа двухдневного мероприятия предусматривает презентацию 10-11-классникам 22-х ведущих вузов города Харькова, предоставление информации об особенностях поступления в высшие учебные заведения и реализации государственной молодежной политики в сфере профориентации.
Свои программы обучения и информационную продукцию представят следующие вузы:
1. Национальная академия Национальной гвардии Украины;
2. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» ;
3. Харьковский национальный университет внутренних дел;
4. Национальный фармацевтический университет;
5. Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого;
6. Украинская инженерно-педагогическая академия;
7. Украинская государственная академия железнодорожного транспорта;
8. Харьковская государственная академия культуры;
9. Харьковская государственная академия физической культуры;
10. Харьковская государственная зооветеринарная академия;
11. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
12. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;
13. Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева;
14. Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца;
15. Харьковский национальный медицинский университет;
16. Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды;
17. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко;
18. Харьковский национальный университет строительства и архитектуры;
19. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина;
20. Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова;
21. Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины;
22. Харьковский университет Воздушных сил им. И. Кожедуба.
Официальное открытие ярмарки состоится 7 февраля (начало - в 11:00).