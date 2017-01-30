Харьковский «Витязь» выиграл два периода, но не матч

На минувшей неделе харьковский «Витязь» сыграл в рамках чемпионата Украины два матча и в обоих потерпел поражение.

В среду подопечные Алексея Лазаренко проводили в Кривом Роге перенесенный поединок 23-го тура с местным «Кривбассом». Уже в первом периоде в воротах харьковчан, которые защищал Александр Томашук, побывало шесть шайб. Еще две хозяева забросили во втором периоде и три — в третьем, и только после этого Никита Муртищев на 54-й минуте забил в ворота «Кривбасса» единственную ответную шайбу. В итоге «Кривбасс» победил — 11:1. Отметим выступающего за «Кривбасс» воспитанника харьковского хоккея Ивана Савченко, который в этой встрече забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.А вот воскресный поединок, в котором «Витязь» принимал на арене «Салтовский лед» лидера — команду хоккейного клуба «Кременчуг», выдался гораздо интереснее. В первом периоде в воротах Томашука побывали четыре безответные шайбы — на пятой минуте отличился Илья Коренчук, на десятой забили Виталий Андрейкив и Виталий Кирющенков, а за 32 секунды до перерыва Коренчук оформил дубль, реализовав численное преимущество. Казалось, что встреча пойдет по тому же сценарию, что и в Кривом Роге. Однако во втором периоде харьковчане сумели выровнять игру, а на 35-й минуте, когда «Витязь» играл в меньшинстве, Богдан Поддубный сумел убежать от соперников, выйти один на один с вратарем и точно бросить — 1:4. В третьем периоде, на 46-й минуте, Юрий Петранговский восстановил разницу в четыре шайбы — 1:5. Но в оставшееся было еще два гола в ворота кременчугского голкипера Никиты Петленко. На 48-й минуте отличился Дмитрий Ханин — 2:5, а на 58-й итог матчу подвел Дмитрий Колядинский — 3:5. Вот так, выиграв два периода, «Витязь» проиграл матч.С 12 очками после 31 встречи харьковская команда остается на последнем, шестом месте. 1 февраля в 16.00 «Витязь» на «Салтовском льду» сыграет с действующим чемпионом Украины — донецким «Донбассом».