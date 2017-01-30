Евросоюз возобновил импорт украинской птицы и яиц

Европейская комиссия возобновила прекращенный в декабре прошлого года импорт украинской птицы и яиц в страны ЕС с территорий, на которых не были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

"Украина и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. По состоянию на сегодня поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется", - сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.Пресс-служба добавила, что Минагропроду удалось договориться с европейской стороной о введении региональных ограничений по экспорту. То есть запрет будет распространяться только на поставки птицы из Херсонской, Одесской и Черновицкой областей, в которых был обнаружен вирус."Вопрос регионализации был одним из самых чувствительных в коммуникации с Европейской комиссией. В результате обсуждений и принятых решений Украина и ЕС уже применяют принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства", - приводятся в сообщении слова главы министерства Тараса Кутового.В министерстве добавили, что, согласно данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, украинская сторона рассчитывает на дальнейшее упрощение режима взаимной торговли с ЕС. Также, согласно сообщению, ведомство надеется на полноценную адаптацию законодательства Украины к положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер (SPS) с целью взаимного признания эквивалентности.Напомним, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).В ответ на это 6 декабря Европейский Союз запретил импорт украинского мяса птицы.