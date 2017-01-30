Пересечение границы в неположенном месте обойдется не менее чем в 800 гривен

Стариков и инвалидов пропускают без очереди

В каких пунктах пропуска можно пересечь границу?

500 гривен за место в очереди

Предприимчивые граждане устроили «бизнес» на границе

Куда контрабандисты прячут наркотики

Харьковчане биометрику не жалуют?

Личное дело

Сергей Викторович Бидыло, генерал-майор, начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



Родился 26 октября 1965года в с. Солнечное Ахтырского района Сумской области.

В 1988 году окончил Московское высшее пограничное командное училище.

Прошел путь от старшего контролера заставы пограничного контроля до начальника регионального управления. Под его руководством взят под контроль участок Херсонской области, которая была временно оккупирована войсками РФ. Указом президента Украины от 26 декабря 2014 № 957/2014 награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.



С 8 октября 2015 занимает должность начальника Восточного регионального управления.



Женат, имеет сына и дочь. Увлекается футболом.

— Сергей Викторович, здравствуйте. Меня зовут Светлана. Не появилось ли каких новаций в порядке пересечения государственной границы Украины и линии разграничения с неподконтрольной Украине территорией?— На сегодняшний день изменений в правилах пересечения государственной границы нет. Но есть новации по пересечению линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей — введен временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и багажа. В частности, для инвалидов I и II группы (при наличии соответствующих подтверждающих документов); пожилых людей, перешагнувших 70-летний рубеж; для родителей с детьми до трех лет — предусмотрен внеочередной проезд через линию разграничения. Кроме того, в этот перечень попадают и люди, которые, допустим, едут на похороны. Они подъезжают непосредственно к нашему пограничному наряду, и принимается решение на пропуск этой категории лиц. В комиссию входят пограничник, представители фискальной службы и СБУ с привлечением общественных организаций, в частности «Донбасс СОС».Кроме того, внесены изменения и по сумме перевозимых багажа или товаров — до 10 000 гривен, и увеличен разрешенный для перевоза вес — с 50 кг до 75 кг.— Для пересечения линии разграничения — необходимо получать пропуск, зарегистрировавшись на сайте СБУ. А если человек едет на похороны и не имеет такого пропуска?— Пропуск лиц в любом случае должен быть, а также документы, удостоверяющие личность. В новациях речь идет только о внеочередном пересечении линии разграничения. У нас на каждом контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) периодически возникают очереди, и люди, которые едут на похороны, теперь имеют право быть пропущенными без очереди. Но перечень необходимых документов должен быть — и документ, удостоверяющий личность, и пропуск.— А если у человека в экстренной ситуации просто не было возможности получить этот пропуск?— На каждом КПВВ есть координационные центры, куда любой человек может обратиться и оформить соответствующий пропуск.— Добрый день. Анатолий беспокоит. Сергей Викторович, о чем чаще всего забывают украинцы, пересекая государственную границу или линию разграничения? На какие грабли чаще всего наступают?— В первую очередь нужно помнить, что при вас должен быть обязательный пакет документов, позволяющий пересекать границу или линию разграничения.При пересечении государственной границы — это паспорт гражданина Украины (служебный паспорт, паспорт моряка и т.д.), загранпаспорт, проездной документ ребенка и пр.На линии разграничения несколько иной порядок, поскольку как на подконтрольной, так и на не подконтрольной Украине территории проживают граждане Украины. Поэтому удостоверяющим личность документом, помимо паспорта, могут быть и водительское удостоверение, и студенческий билет, и свидетельство о рождении.— Какие пункты пропуска и где сегодня работают в Харьковской области?— В Харьковской области работает девять пунктов пропуска: четыре автомобильных — Гоптовка, Плетеневка, Чугуновка, Пески; два железнодорожных — Купянск и Харьков; два местных — Журавлевка и Стрелечье; один авиационный — Харьков-аэропорт.— А на линии разграничения?— Согласно соответствующему распоряжению руководителя Антитеррористического центра, на сегодняшний день на линии соприкосновения определены шесть дорожных коридоров, по которым осуществляется пропуск людей, транспортных средств и грузов. На них сейчас действует пять контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). В Донецкой области — Пищевик, Новотроицкое, Марьинка и Майорское. И один — для пешеходов — станица Луганская. На шестом коридоре — Стаханов-Лисичанск — обустроен КПВВ Золотое. Но в связи с тем, что незаконные военные формирования всячески препятствуют осуществлению там пропуска, — он на сегодняшний день не действует. Но мы готовы в любой момент приступить к выполнению задания по пропуску людей, автомобилей и грузов на этом направлении.— Сергей Викторович, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Не планируется ли увеличить количество КПВВ?— Этот вопрос рассматривается, но пока решение не принято. Сначала должно быть принято определенное решение в Минске, если будет соответствующая договоренность — должно быть выдано распоряжение, которое четко определит направление, КПВВ, мероприятия по обустройству соответствующей инфраструктуры КПВВ. И только после всех обязательных процедур будет осуществляться пропуск.— В пунктах пропуска на линии разграничения сегодня большие очереди?— Я считаю, что большие. Например, по пассажиро-транспортному потоку на сегодняшний день в КПВВ Майорское, Марьинка мы ежедневно оформляем 5–8 тысяч граждан и 1500–2000 транспортных средств. И это при том, что КПВВ работает не круглосуточно, как, например, пункт пропуска Гоптовка, а только в светлое время суток — с 8.00 до 17.00. Это связано с постоянными обстрелами, что небезопасно и для граждан, пересекающих линию разграничения, и для персонала погранслужбы. Осуществлять пропуск ночью при таких рисках — неоправданно.Но на сегодняшний день сутками в очереди никто не стоит — просто люди приезжают с ночи и занимают очередь, чтобы с утра быть в числе первых на пересечение линии разграничения.— А правда, что в очередях процветает «бизнес»?— Есть такое. Его ведут некоторые «предприимчивые» граждане, которые наживаются на трудностях и проблемах людей. Приезжает гражданин, занимает с ночи очередь, а утром продает свое место за 200, 300, 500 гривен. Конечно, мы стараемся совместно с общественными организация контролировать и не допускать такого. Но в прямые наши обязанности это не входит.— Насколько удобны КПВВ для людей?— КПВВ на сегодняшний день обустроены даже лучше некоторых пунктов пропуска. Там есть вся инфраструктура, полное обеспечение для работы нашего персонала, созданы условия для нормального пересечения линии разграничения гражданами. Перед каждым КПВВ установлено как минимум по две палатки ГСЧС, которые круглосуточно отапливаются, то есть имеется возможность там обогреться, отдохнуть, получить медицинскую помощь. Плюс предоставляются медуслуги, круглосуточно дежурят кареты скорой помощи. Установлены туалеты. Идет бойкая торговля продуктами питания и напитками.— Сергей Викторович, почему нельзя, выехав из Украины на оккупированную террпиторию через пункты пропуска на линии разграничения, въехать назад через границу с РФ? Меня зовут Вера Павловна.— Потому что Постановлением Кабмина определен перечень пунктов пропуска, которые на сегодняшний день закрыты на государственной границе и не контролируются в пределах Луганской и Донецкой областей. Это 460 километров неконтролируемого участка границы, на котором были пункты пропуска. Все они на сегодняшний день закрыты. И если человек выезжает через эти недействующие закрытые пункты пропуска, он автоматически становится нарушителем законодательства Украины по пересечению государственной границы. И если гражданин пересечет границу в закрытом пункте пропуска, а обратно въедет через действующий, например, в Харьковской области — то будет привлечен к административной ответственности за нарушение порядка пересечения государственной границы. Административный штраф составляет 800 гривен и более.На сегодняшний день у нас есть очень серьезная проблема. Это Луганский пограничный отряд, отдел пограничной службы Меловое, где граждане, не взирая на то, что им грозит административная ответственность, все равно массово (от 150 до 200 человек) ежедневно нарушают законодательство Украины, пересекая государственную границу.— Я знаю, что некоторые люди могут каким-то образом договариваться с пограничниками. Как вы боретесь в коррупцией в своих рядах?— Борьба с коррупцией была, есть и будет приоритетным направлением работы руководства и регионального управления, и пограничного отряда ,и любого должностного лица Госпогранслужбы. Это зло, которое на сегодняшний день носит устоявшийся характер, имеет серьезные последствия, мы пытаемся искоренить комплексно. Проводим мероприятия с личным составом, совместные мероприятия с общественностью, привлекаем СМИ.Наша позиция однозначна — нетерпимость к коррупционным действиям и применение жестких мер к служащим, которые замешаны в противоправной деятельности.Только по Восточному региональному управлению в 2016 году было уволено по негативным причинам 203 военнослужащих, из них — 13 офицеров. Изменено место службы 38 офицеров и 80 военнослужащим по контракту. Отстранены от исполнения служебных обязанностей четыре офицера и 15 военнослужащих. Шесть офицеров понижены в должности и около полутора тысяч военнослужащих привлечено к дисциплинарной ответственности. Это и за коррупционную деятельность, и за дисциплинарные проступки, которые связаны с несением службы, и выполнением служебных обязанностей.— Добрый день, меня зовут Оксана. Я живу в Харькове, ко мне в гости собирается приехать подруга из Петербурга. Сергей Викторович, подскажите, как ей без проблем пересечь границу? Какие документы необходимо при себе иметь и обязательно ли приглашение от меня?— Все законопослушные граждане имеют право и пересекают государственную границу — как граждане Украины, так и граждане РФ — при наличии соответствующих документов. Для граждан России — это загранпаспорт и соответствующее приглашение из Украины.— А как его оформить?— Нотариально заверять его не нужно — можно просто отправить телеграммой, чтобы было понятно — куда (населенный пункт, адрес), к кому, с какой целью едет гражданин РФ в Украину. Например, на день рождения, проведать родителей и т. д.— Приглашение, отправленное по электронной почте, не годится?— Если оно будет — в каждом конкретном случае будем смотреть и принимать решение.— Сергей Викторович, здравствуйте. Меня зовут Михаил. Расскажите, пожалуйста, о случаях задержания на границе. Возможно, были какие-то резонансные?— За 2016 год по линии разграничения мы задержали более 600 человек, которые причастны к незаконным вооруженным формированиям. Передали их в СБУ и Нацполицию.Подобные случаи были и на государственной границе. Например, в пункте пропуска Гоптовка мы задержали мужчину и женщину, которые имели при себе паспорта фейковых республик ДНР и ЛНР.Также есть примеры задержания нелегальных мигрантов. Например, буквально 20 января, были задержаны четырех гражданин Вьетнама на участке отдела Веселое, которых «перемещал» из РФ в Украину харьковчанин.Не допускаем перемещения через границу наркотических средств. Вот недавно задержали 13 кг наркотиков, которые были спрятаны в бензобаке — прямо в бензине. 54 пакета по 200 г были упакованы в целлофан. Находим «зелье» и в пирожках, и в конфетах.— Насколько сложно выявлять таких нарушителей?— Сложно. Ситуация усугубляется еще и тем, что сегодня очень большой поток через границу. Но наши военнослужащие, благодаря своему опыту и профессионализму, справляются с задачей. У нас есть специалисты, которые могут только в процессе общения с человеком, по его поведению определить нарушителя. Например, старший прапорщик Василий Бурлай — мощный специалист в плане выявления наркотиков, контрабандных ювелирных изделий, ценностей... К тому же у нас есть надежные помощники — специальные собаки, обученные на поиски наркотических веществ.— Скажите, а наши пограничники проходят обучение за рубежом? Чей опыт перенимаете?— По программе Государственной пограничной службы в странах Европы и в США обучаемся по всем профессиональным специальностям. Кроме того, в учебных центрах Госпогранслужбы Украины, например в Черкассах, применяется соответствующая международная обучающая программа с привлечением иностранных специалистов из США, Канады, Германии, Польши, которые делятся знаниями по разным дисциплинам — начиная от тактической подготовки и заканчивая предоставлением медицинской помощи. Кроме того, мы получаем современное оборудование, вооружение, поэтому идет обучение по опыту войны в Ираке. Есть у нас и свой опыт — два с половиной года АТО.— Здравствуйте, меня зовут Зоя. Я мама-переселенка. С началом боевых действий в Донбассе переехала в Харьков. Отец моего ребенка остался на не подконтрольной Украине территории и не дал мне вывезти дочь. Сейчас она находится у моих родителей, которые тоже остались на оккупированной территории. Отец в жизни ребенка никакого участия не принимает — не помогает ни физически, ни материально, ребенка не навещает. Сергей Викторович, как я могу вывезти дочь в Харьков?— В общем порядке — никаких преград для пересечения линии разграничения для граждан Украины нет.— Разрешение отца нужно?— Если бы Вы ребенка вывозили из Украины на не подконтрольную территорию — разрешение второго родителя необходимо. Но если мать поедет на не подконтрольную территорию, заберет ребенка и будет возвращаться — разрешение отца не требуется.— Добрый день. Меня зовут Инна, живу в Харькове. Хочу поехать отдохнуть за рубеж с ребенком. Сергей Викторович, какие документы необходимы, чтобы не возникло проблем при пересечении границы?— Должен быть проездной документ ребенка и нотариально заверенное согласие второго родителя на вывоз его за границу. Обращаю внимание, что дети до 16 лет могут выезжать за рубеж только в сопровождении родителей или уполномоченного лица, которому исполнилось 18 лет. Если ребенок едет без родителей — должны быть нотариально заверенные разрешения и от них.— Интересно, много ли украинцев выезжают за границу уже по новым биометрическим загранпаспортам?— В пунктах пропуска установлено соответствующее оборудование, но по биометрическим паспортам границу на участке Восточного регионального управления еще никто не пересекал.