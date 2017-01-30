Спорт

  • 82
    •  / 

Сборная Украины достойно сражалась с чемпионами Европы

Сборная Украины достойно сражалась с чемпионами Европы
В рамках подготовки к отборочному турниру к Евро-2018 национальная сборная Украины по футзалу провела в субботу и воскресенье в Киеве два товарищеских матча с действующим чемпионом Европы — национальной сборной Испании.
В первой встрече счет на 11-й минуте открыл представитель харьковского «Локомотива» в украинской сборной Николай Белоцерковец, с метра протолкнувший мяч в ворота Хуанхо после розыгрыша углового — 1:0. Но уже на 13-й Хосе Фернандес дальним ударом восстановил равновесие — 1:1. В конце встречи, на 38-й минуте экс-железнодорожник Петр Шотурма, ныне выступающий за ивано-франковский «Ураган», затеял ненужную обводку у своих ворот, в результате чего мяч был потерян, и Владимиру Разуванову пришлось отбивать мяч, летевший в ворота, рукой. Судьи назначили пенальти и удалили нарушителя, квалифицировав его действия в данном эпизоде как фол последней надежды. Но вратарь Евгений Иваняк, еще в прошлом сезоне выступавший за наш «Локомотив», а ныне играющий в российском чемпионате за московскую «Дину», блеснул мастерством, отразив удар Рафы Усина. Играя затем почти две минуты втроем против четверки испанцев, украинская сборная выстояла. В итоге ничья — 1:1.

В воскресенье счет также открыли хозяева поля: на 9-й минуте это сделал экс-локомотивовец Сергей Журба, ныне выступающий за столичный «ХИТ», — 1:0. Первый тайм так и завершился, а на 34-й минуте Игорь Корсун из «Урагана» увеличил разрыв — 2:0. Но испанцы не только сумели отыграться, но и вырвали победу в концовке. На 37-й и 39-й минутах дважды отличился Рафа Усин, а в течение одной 40-й минуты два раза забил Айкардо, и сборная Украины проиграла — 2:4.

А в субботу стартовал 15-й тур чемпионата Украины в Экстралиге, и в единственном матче дня «Кардинал-Ровно» на своей площадке переиграл аутсайдера — Uni-Laman из Черноморска — 6:1. Остальные поединки тура пройдут 4 февраля. В этот день «Локомотив» во Львове сыграет с действующим чемпионом страны — местной «Энергией».

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.508 грн
100 EUR 2904.4 грн
100 USD 2719.22 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи