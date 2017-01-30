Сборная Украины достойно сражалась с чемпионами Европы

В рамках подготовки к отборочному турниру к Евро-2018 национальная сборная Украины по футзалу провела в субботу и воскресенье в Киеве два товарищеских матча с действующим чемпионом Европы — национальной сборной Испании.

В первой встрече счет на 11-й минуте открыл представитель харьковского «Локомотива» в украинской сборной Николай Белоцерковец, с метра протолкнувший мяч в ворота Хуанхо после розыгрыша углового — 1:0. Но уже на 13-й Хосе Фернандес дальним ударом восстановил равновесие — 1:1. В конце встречи, на 38-й минуте экс-железнодорожник Петр Шотурма, ныне выступающий за ивано-франковский «Ураган», затеял ненужную обводку у своих ворот, в результате чего мяч был потерян, и Владимиру Разуванову пришлось отбивать мяч, летевший в ворота, рукой. Судьи назначили пенальти и удалили нарушителя, квалифицировав его действия в данном эпизоде как фол последней надежды. Но вратарь Евгений Иваняк, еще в прошлом сезоне выступавший за наш «Локомотив», а ныне играющий в российском чемпионате за московскую «Дину», блеснул мастерством, отразив удар Рафы Усина. Играя затем почти две минуты втроем против четверки испанцев, украинская сборная выстояла. В итоге ничья — 1:1.В воскресенье счет также открыли хозяева поля: на 9-й минуте это сделал экс-локомотивовец Сергей Журба, ныне выступающий за столичный «ХИТ», — 1:0. Первый тайм так и завершился, а на 34-й минуте Игорь Корсун из «Урагана» увеличил разрыв — 2:0. Но испанцы не только сумели отыграться, но и вырвали победу в концовке. На 37-й и 39-й минутах дважды отличился Рафа Усин, а в течение одной 40-й минуты два раза забил Айкардо, и сборная Украины проиграла — 2:4.А в субботу стартовал 15-й тур чемпионата Украины в Экстралиге, и в единственном матче дня «Кардинал-Ровно» на своей площадке переиграл аутсайдера — Uni-Laman из Черноморска — 6:1. Остальные поединки тура пройдут 4 февраля. В этот день «Локомотив» во Львове сыграет с действующим чемпионом страны — местной «Энергией».