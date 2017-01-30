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В харьковском дерби «Локомотиву» повезло дважды

В харьковском дерби «Локомотиву» повезло дважды
В матчах очередного, десятого тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге действующий чемпион — харьковский «Локомотив» — дважды на своей площадке переиграл земляков из «Юракадемии» — 3:0, 3:0.
Несмотря на сухой счет, оба поединка прошли в равной борьбе, и судьба большинства из шести сетов решалась только в концовках. Исключением стала лишь первая партия в пятницу, в которой после счета 9:9 «Локомотив» стал уходить в отрыв и в итоге выиграл — 25:19. Во второй партии также после равного начала подопечные Игоря Зяблицева сумели уйти вперед на четыре очка — 13:9, после чего разница в счете до конца партии колебалась между двумя и тремя очками. В итоге — 25:22 в пользу «Локомотива». А в третьей юристы даже вели по ходу — 5:6, 9:11, 10:12, 11:13, 12:14, 14:15, но после этого в лидеры снова вышли хозяева площадки — 18:16, 20:17, 21:18, 22:19, 23:20. Подопечные Владимира Романцова за счет ошибок соперника сократили разрыв до минимума — 23:22, однако после взятого Игорем Зяблицевым тайм-аута «Локомотив» довел до победы и эту партию — 25:22, выиграв матч — 3:0.

Повторная игра в субботу тоже вышла равной, чему подтверждением является одинаковый счет в каждом из трех сетов — 25:23. «Качели» продолжались по ходу каждой партии, но в концовках каждый раз удача сопутствовала волейболистам «Локомотива», снова праздновавшего победу — 3:0.

В остальных поединках десятого тура зафиксированы следующие результаты: «Новатор» (Хмельницкий) — «Барком-кажаны» (Львов) — 0:3 (15:25, 15:25. 14:25), 1:3 (22:25, 25:27, 25:23, 19:25), «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) — ВК «Винница» — 3:2 (21:25, 28:26, 26:28,     25:15, 18:16). 2:3 (19:25, 25:23, 25:16, 23:25, 14:16), «Фаворит» (Лубны) — «Днепр» (Днепропетровск) — 0:3 (19:25, 23:25, 19:25), 0:3 (19:25, 20:25, 17:25).

А в заключительных поединках предыдущего, девятого тура «Барком-кажаны» дважды выиграл у себя во Львове у «Буревестника-ШВСМ» — 3:0 (25:20, 25:13, 25:16), 3:1 (25:15, 25:19, 21:25, 25:19). После 20 проведенных каждой из команд встреч турнирное положение обрело такой вид: «Барком-кажаны» — 59 очков, «Локомотив» — 50, «Новатор» — 35, ВК «Винница» — 30, «Днепр» — 29, «Буревестник-ШВСМ» — 22, «Юракадемия» — 14, «Фаворит» — 1.

3 и 4 февраля в 11-м туре встречаются: ВК «Винница» — «Новатор», «Барком- кажаны» — «Локомотив», «Юракадемия» — «Днепр», «Буревестник-ШВСМ» — «Фаворит».

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