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В Харькове девушка-волонтер вышла замуж за необычного человека

В Харькове девушка-волонтер вышла замуж за необычного человека
Военный Владимир Воропай и волонтер организации «Сестра милосердия» Надежда Пинхасова заключили брак в Доме ученых. Казалось бы: что здесь необычного? Однако...
История этой пары началась с обмена телефонными номерами. Владимир проходил лечение после ранения в Областной клинической больнице имени Ильи Мечникова в Днепре.

– Нам дали номера друг друга. Мне сказали, что наш харьковчанин лечится после ранения в Мечникова в Днепре, и нужно было узнать, чем мы можем помочь, может, забрать в Харьков, – рассказала Надежда Пинхасова.

Сообщение с ее номером Владимир сначала удалил:

– Ранение получил под Мариуполем в июне 2015 года. Лежал, думал, как жить без ноги. Потом решил приехать в Харьков, Институт протезирования считается лучшим. В очередной обход, который устраивают волонтеры, в палату зашли две девушки. Дошло дело до моей фамилии, и Надя вскочила со словами: «Я его нашла!». Девушка рассказала, что пока его не увидела, волновалась за незнакомого военного, номер которого ей тогда дали с просьбой помочь.

Предложение Владимир Надежде сделал в смс-сообщении. Пара долгое время общалась на расстоянии, парень долго уговаривал девушку – и теперь у него появилась своя Надежда.

– За время моего пребывания в больнице многое изменилось. У каждого должна быть своя надежда на лучшее. Я буду участвовать в отборочном туре «Игр героев» по кросс-фиту в Одессе, Надя будет рядом, поддерживать, – рассказал Владимир Воропай.

Первую выездную церемонию бракосочетания Владимира и Надежды в рамках услуги «брак за сутки» провели сотрудники коммунального предприятия «Счастливый город».

После экспресс-свадьбы и такого же короткого двухдневного медового месяца Владимир, несмотря на тяжелое ранение, опять подался в армию – служить Украине. В планах молодой семьи – обустроить свой дом.

Как сообщила директор КП «Счастливый город» Ольга Прудко, стоимость услуги «брак за сутки» для участников АТО без выездной церемонии составляет 85 коп.

– Регистрация в ЗАГСе стоит 85 копеек. Мы планируем сформировать спецпакет для участников АТО, чтобы снизить стоимость проведения выездных церемоний, – отметила директор предприятия.

По ее словам, услугой «брак за сутки» интересуется до пяти человек в день. У всех свои истории: кому-то нужно срочно уехать за границу, бывают семейные обстоятельства.

– Если больше людей станет интересоваться этой услугой – будем расширять штат. За консультацией в будние дни можно обратиться придя к нам, на улицу Сумскую, 96. Наши специалисты готовы проинформировать, помочь с выбором места и организацией свадьбы, – сообщила Ольга Прудко.

Отметим, новая услуга «брак за сутки» введена в Харькове в начале этого года. Суть услуги в том, что свидетельство о браке молодожены получают в течение суток с момента обращения.

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ОН Клиник Харків

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