Харьков

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Коммунальщики собираются поднять квартплату

Коммунальщики собираются поднять квартплату
Коммунальщики собираются поднять квартплату Вслед за транспортниками о грядущем повышении тарифов предупредили и коммунальщики — на подъездах харьковских многоэтажек КП «Жилкомсервис» расклеил объявления с уведомлением о необходимости поднять квартплату.
Причина все та же — повышение минимальной заработной платы (с 991,33 грн., предусмотренных в действующем тарифе, до 3200 грн.) и роста прожиточного минимума до 1600 гривен (который является расчетной величиной для определения должностных окладов). А зарплата, как указано в листовке, составляет более 70% себестоимости услуг. Сказывается и увеличение стоимости электроэнергии в 4,6 раза. В связи с этим действующие тарифы будут скорректированы по статьям этих затрат.

Как сообщили в одном из харьковских жэков, тарифы для каждого дома считаются отдельно — они зависят от этажности, площади, технических характеристик, наличия или отсутствия лифта и т. д. Для некоторых многоэтажек тарифы вырастут на 50%.

— Когда это произойдет — сказать не могу, — заявила сотрудница участка «Жилкомсервиса». — Пока мы просто оповещаем людей, что именно может повлиять на повышение тарифов. Сначала новые цены должны пройти утверждение в горсовете.

— Минимальная заработная плата действительно выросла, стоимость электроэнергии — тоже. Но сказать наверняка, что квартплата подорожает, я пока не могу, поскольку соответствующие расчеты и обоснования в мэрию еще не подавались, — говорит директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

КП «Жилкомсервис» включает в квартплату 11 обязательных услуг, которые должны оказывать коммунальщики: уборка территории, обслуживание лифтов, систем диспетчеризации, внутренних сетей — водопровода, канализации, ливневок, тепловых сетей, подачи горячей воды, обслуживание вентиляции, освещение мест общего пользования, энергообеспечение лифтов. Причем в структуре тарифа наибольшую долю занимают уборка территории.

Горожан грядущее подорожание возмущает — мол, качество обслуживания КП оставляет желать лучщего.

— Лампочки вкручиваем за свои деньги, газоны стрижет сосед, которому мы платим вскладчину, хотя это входит в уборку территории, лифт работает с перебоями... Работники жэков разве что улицы подметают, — говорит харьковчанин Богдан. — Возникает вопрос: сколько каждый месяц я переплачиваю за неоказанные услуги?

Решение о повышении будет незаконным


По мнению эксперта по ЖКХ Михаила Гаевского, в Украине придомовых территорий вообще не существует, поскольку их рамки не очерчены ни в каких документах.

— Получается, дворники убирают муниципальную территорию. Так почему в этом случае оплачивать их работу должны жильцы? — недоумевает он.

Член Нацсовета по вопросам создания и обеспечения функционирования ОСМД, глава правления харьковского ОСМД «Альмацентр» Юлия Самойлова вообще считает, что если решение «Жилкомсервиса» о повышении тарифов будет принято — это будет незаконно.

— Коммунальное предприятие вообще не имеет права управлять многоквартирными домами в Харькове. Собственники должны разрешить балансодержателю по договору управлять своей собственностью. Жильцы такие договоры не подписывали. Поэтому действия балансодержателя в лице «Жилкомсервиса» незаконны в нашем городе вообще, — считает она.

Индивидуальных договоров нет


— Насколько мне известно, далеко не все харьковчане сейчас вносят квартплату, поскольку не желают отдавать деньги за услуги, которые на самом деле не оказываются. «Жилкомсервис» подает на них в суд. Люди, в свою очередь, подают встречные иски, опираясь на то, что у «Жилкомсервиса» с жильцами нет индивидуальных договоров — только публичный, который жильцы пытаются оспорить. Очень много судебных споров и по поводу того, что «Жилкомсервис» не может предоставить акт выполненных работ, отчитаться о том, что фактически было сделано, — говорит юрист, эксперт по вопросам ЖКХ Евгений Лисичкин. — Однако судебные тяжбы длятся годами.

В ОСМД квартплата тоже повысится
Причина та же — рост минималки и подорожание электроэнергии, говорит Юлия Самойлова.

— С учетом этого мы сейчас должны приводить в порядок сметы ОСМД, — говорит она. — Согласно законодательству об ОСМД мы должны ежегодно делать так называемый бюджет дома — доходы и расходы. Поэтому в первую очередь нам сейчас необходимо предоставить нашим собственникам затраты дома на 2017 год. Можно предполагать, что с применением энергосберегающих технологий мы можем остаться на той же смете, но, скорее всего, она вырастет, поскольку одной из ее составляющих является заработная плата — это самые главные наши затраты. Поэтому сейчас думаем, считаем, рассматриваем различные варианты, как ее оптимизировать с соблюдением трудового законодательства.

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ОН Клиник Харків

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