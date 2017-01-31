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В Харькове объявили конкурс на должность начальника отдела Интерпола

В Харькове объявили конкурс на должность начальника отдела Интерпола
Главное управление Национальной полиции в Харьковской области объявило конкурс на соискание двух вакантных должностей.
А именно:

  •     заместитель начальника управления - начальник отдела организации сетей электросвязи и радиочастотного ресурса Управления связи и телекоммуникаций;
  •     начальник отдела Интерпола и Европола Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны подать в конкурсную комиссию документы, определенные Порядком проведения конкурса на соискание должностей государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины № 246 от 25.03.2016 года.

Документы принимаются по адресу: г.Харьков, ул. Жен Мироносиц, 5 в течение 15 дней со дня опубликования объявления на официальном сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Дополнительная информация по основным функциональным обязанностям, размеру и условиям оплаты труда предоставляется по телефону (057) 705-94-73 или на официальном сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (http://www.guds.gov.ua) .

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