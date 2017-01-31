В Харькове объявили конкурс на должность начальника отдела Интерпола

А именно:
- заместитель начальника управления - начальник отдела организации сетей электросвязи и радиочастотного ресурса Управления связи и телекоммуникаций;
- начальник отдела Интерпола и Европола Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны подать в конкурсную комиссию документы, определенные Порядком проведения конкурса на соискание должностей государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины № 246 от 25.03.2016 года.
Документы принимаются по адресу: г.Харьков, ул. Жен Мироносиц, 5
в течение 15 дней со дня опубликования объявления на официальном сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
Дополнительная информация по основным функциональным обязанностям, размеру и условиям оплаты труда предоставляется по телефону (057) 705-94-73
или на официальном сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (http://www.guds.gov.ua
) .