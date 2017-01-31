Как повышение минималки отразится на субсидии

А вот в следующем — счастливчиков, которые получат государственную помощь, значительно уменьшится. Но это при условии, если тарифы останутся прежними.Как объяснил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага, доход семьи, которая оформляет субсидию, берется за минувший год.— Поэтому для граждан, которые будут претендовать на субсидию в 2018 году — естественно, будет учитываться уже новый доход, который они получили в 2017-м. Если брать тарифную сетку, то с 1 по 12 разряд тарифной сетки доходы увеличиваются вдвое — с 1600 до 3200 грн., а это как раз и была самая уязвимая категория населения, — говорит Юрий Шпарага. — Естественно, если тарифы останутся прежними, количество субсидиантов в следующем году значительно снизится, поскольку доходы граждан выросли. Насколько — точно сказать пока сложно.По словам Юрия Шпараги, случаи, когда людям приходится возвращать начисленную субсидию — достаточно редки и составляет меньше 1%. Одна из основных причин — некорректные данные при заполнении заявлений и деклараций.– Например, «забыли» указать приобретение на сумму более 50 тысяч гривен (за исключением медобслуживания), — говорит он. — Или то, что муж платит алименты «живыми» деньгами. Данные о доходах мы получаем от фискальной службы. Но если семья распалась — один из родителей платит алименты. Однако он этого не делает по основному месту работы, а отдает наличкой жене. А мама забыла указать эти деньги, и когда это выяснится — она миожет лишиться субсидии.Еще одна причина — неуплата обязательного платежа, что привело к задолженности перед коммунальными предприятиями.— В этом случае выплата субсидии приостанавливается до выяснения причин. Нужно будет обращаться за помощью уже в следующий отопительный период, уплатив при этом деньги за тот период, на который была назначена субсидия, — уточняет Юрий Шпарага.По информации Юрия Шпараги, в Харьковской области насчитывается 979 942 домохозяйства. В 2016 году субсидию получали 41 300 человек, средний размер госпомощи составлял 1468 гривен. Всего по Харьковщине — 3 млрд 600 млн гривен.По состоянию на 30 января 2017 года количество получателей субсидии составляет 529 346. Средний размер помощи — приблизительно 2055 гривен (более точно можно будет сказать по окончании отопительного сезона). Автоматически назначена субсидия (то есть достаточно человеку один раз обратиться в органы соцзащиты населения за субсидией, и она будет назначаться автоматически после 12 месяцев со дня обращения) — 302 161 человеку.В районах области субсидию получают 308 704 человека (68 % от общего количества домохозяйств), а в Харькове — 223 487 (43%). При этом 180 тысяч харьковчан получают льготы на ЖКУ вне зависимости от дохода. У инвалидов войны — стопроцентная льгота, у участников боевых действий — 75%, у ветеранов органов внутренних дел — 50%.В начале отопительного сезона (октябрь–декабрь 2016 года) за субсидией обращались приблизительно 8–12 тыс. человек в неделю, сегодня — около 2000 человек. То есть до конца отопительного сезона ожидается, что прибавится еще 20 тысяч домовладений, нуждающихся в субсидии. По прогнозам Минсоцполитики, всего в 2017 году в Харьковской области за государственной помощью обратится 61 432 человека. На сегодняшний день от прогнозированной суммы назначено 86,2% субсидий.