Политика

  • 186
    •  / 

Бои под Авдеевкой не утихают

Бои под Авдеевкой не утихают
Под Авдеевкой боевики, пользуясь затишьем, решили атаковать позиции ВСУ.
«Час назад противник запросил перемирия и, пользуясь затишьем, пошел в атаку. Атака врага отбита, враг остановлен. Бой продолжается до сих пор», - сообщает в Facebook 72 Гвардейская ОМБР.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook подтвердил, что одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление.

«Сначала сами просили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке «Консул». Сейчас бой продолжается», - сообщил он.

Как сообщал пресс-центр штаба АТО, Авдеевка остается одной из самых горячих мест по всей линии разграничения. До 4:00 российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и 30 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. Также по украинцам стреляли из минометов калибра 120, 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

"Кроме того, ночью оккупанты совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ, которая была отбита", - сказано в сообщении.

Бои под Авдеевкой: все подробности


Как сообщалось ранее, российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. В настоящее время администрация ожидает прибытия до Авдеевки представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей31 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2882.75 грн
100 USD 2711.9 грн
10 RUB 4.5077 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи