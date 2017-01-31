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Харьков переживает тридцатиградусные морозы

Харьков переживает тридцатиградусные морозы
Харьков переживает тридцатиградусные морозы От лютых холодов можно укрыться в стационарных пунктах обогрева, которые работают в каждом территориальном центре соцобслуживания.
Здесь продрогших напоят горячим чаем, угостят печеньем, а в некоторых даже оставят на ночлег. Насколько востребованны «теплушки», узнавал «Вечерний Харьков».

Бездомные не заходят


Чтобы не допустить переохлаждения и обморожения горожан, во всех территориальных центрах социального обслуживания, а также в Харьковском центре реинтеграции бездомных функционируют пункты обогрева.

Так, в терцентре Московского района к приему гостей всегда готовы.

— У нас оборудована отдельная комната: на столе стоит посуда — электрический чайник, чашки. Пришли люди — мы им заварили крепкий сладкий чай, угостили печеньем. Сахар и перекус приносят сами сотрудники терцентра. У нас и одеяла готовы, и пледы лежат,— рассказывает директор Терцентра социального обслуживания Московского района Ирина Мирошник. — Как правило, заглядывают к нам люди, проходящие мимо, — чайку попили, немного отогрелись и дальше пошли. Бездомные как-то не заходят. Рабочий день у нас до17.00, но если продрогший человек постучит в нашу дверь позже — дежурный его не прогонит. Правда, на ночь пока никто не оставался.

На ночлег пока никто не просился


Готовы не только обогреть, но и оказать первую медпомощь в Терцентре Дзержинского района.

— Для этих целей у нас оборудовано специальное место. Здесь есть три кровати с полным комплектом постельных принадлежностей, дежурит медсестра, которая может оказать первую помощь, имеется столовая, где в наличии чай, кофе, сахар, сухой паек, — рассказывает директор Терцентра Дзержинского района Николай Уксусов. — Если человек попадает к нам в ночное время — мы же его на улицу не выгоним. Он может переночевать или провести какое-то время, допустим, до приезда скорой помощи. А потом бездомных мы отправляем в Центр реинтеграции на улице Мира, 102.

Правда, «теплые палаты» не особо востребованны.

— У нас район спокойный — все с квартирами, — улыбается Николай Уксусов. — Было одно обращение недели полторы назад. Позвонил мужчина, посетовал, что у него захлопнулась дверь и попросил приютить на какое-то время, пока сын не вернется домой. Пока мы решали его вопрос — появился сын.

С декабря заглянули три человека


Немноголюдно и в Терцентре Новобаварского района — с декабря сюда заглянули погреться всего три человека.

— Обогреем, напоим горячим чаем с печеньем, но на ночлег не оставляем, — говорит заместитель директора Терцентра Новобаварского района Оксана Глухих. — Если это бездомный человек — отправляем в Центр реинтеграции бездомных.

По данным ГСЧС в Харьковской области, всего на Харьковщине работают 384 стационарных пункта обогрева, 12 из которых — в Харькове.

Не выходите на мороз голодными
Специалисты Харьковского областного центра здоровья в морозную погоду рекомендуют одеваться многослойно: надеть несколько легких кофт вместо одной теплой. Одежда должна быть свободной, а обувь — не тесной. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.

— Кроме того, не выходите на мороз голодными: перед выходом на улицу обязательно нужно поесть, лучше что-то высококалорийное, — советуют специалисты. — Если замерзли, нужно зайти в теплое помещение, поесть или выпить горячего чаю. При отморожении следует придерживаться принципа внутреннего согревания пораженных тканей — накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопчатобумажные и т.п.), принимать теплые напитки и немедленно обратиться к врачу.

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ОН Клиник Харків

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