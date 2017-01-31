Харьков переживает тридцатиградусные морозы

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Не выходите на мороз голодными

Специалисты Харьковского областного центра здоровья в морозную погоду рекомендуют одеваться многослойно: надеть несколько легких кофт вместо одной теплой. Одежда должна быть свободной, а обувь — не тесной. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.



— Кроме того, не выходите на мороз голодными: перед выходом на улицу обязательно нужно поесть, лучше что-то высококалорийное, — советуют специалисты. — Если замерзли, нужно зайти в теплое помещение, поесть или выпить горячего чаю. При отморожении следует придерживаться принципа внутреннего согревания пораженных тканей — накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопчатобумажные и т.п.), принимать теплые напитки и немедленно обратиться к врачу.