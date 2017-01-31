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В Таиланде активизировалась лихорадка денге

В Таиланде активизировалась лихорадка денге
На острове Самуи на юге Таиланда зафиксировали вспышку лихорадки денге. С начала декабря 2016 года тут было зафиксировано 128 случаев заражения.
По информации сотрудника местной больницы, один из больных скончался.

«Количество больных лихорадкой денге тревожит нас все больше», - сообщил представитель больницы.

Не исключено, что к всплеску лихорадки могли привести неблагоприятные погодные условия на юге Таиланда, где в прошлом месяце было сильное наводнение. Также подтопления в некоторых регионах способствовало размножению комаров, которые являются разносчиками вируса-возбудителя лихорадки денге.

В 2016 году в Таиланде более 60 тысяч человек заболели этой лихорадкой, около 60 из них умерли.

Напомним, что заболевание денге – это острая инфекционная болезнь, склонная к эпидемическому распространению, перебегает в тропических и субтропических регионах. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сильная головная боль, сыпь. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов

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