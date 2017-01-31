Сезонные вирусы снова перешли в наступление

Количество жертв сезонных инфекций увеличилось. За минувшую неделю в области заболели более 8800 человек, из них свыше 63% — дети до 17 лет.

По данным ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины», показатель заболеваемости не превышает пороговый уровень, тем не менее по сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших на 1201 человека и темпа прироста заболеваемости – на 15,8%. Среди детей заболеваемость выросла почти на треть за счет ребятни возрастной группы от 5 до 14 лет. Среди заболевших 80,6% составляют дети, которые посещают организованные коллективы: более 50% — школьники, почти 26% — детсадовцы.В Харькове заболели 5348 человек. По сравнению с предыдущей неделей (с 16 по 22 января) количество заболевших увеличилось на 667 человек, темпы прироста заболеваемости – на 14,2%. Превышение показателя эпидемического порога в Харькове тоже не отмечается.Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Изюме, самый низкий — в городе Первомайский и Первомайском районе. В области на прошлой неделе госпитализированы 140 человек, из них 98 — дети до 17 лет.При проведении лабораторного обследования 83 больных с подозрением на грипп и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, положительные результаты выявлены у 41 человека (49,4%).Агрессивнее остальных респираторных инфекций проявил себя РС-вирус — его обнаружили у 44% обследованных больных, у 30% выявили аденовирус и у 27% — вирус парагриппа.