Завершился суд над бывшими милиционерами

Прокуратура доказала в суде вину дерзкой бандитской группировки, в состав которой входили сотрудники «Беркута» и «Грифона».

Червонозаводский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновными четырех участников вооруженной банды, в состав которой входили действующие на момент совершения преступления милиционеры, сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, организатор преступной группы — 29-летний харьковчанин приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.Еще двух участников организованной преступной группировки — 28-летнего и 29-летнего старших сержантов милиции (бывших сотрудников БМОН «Беркут» и СБСМ «Грифон») — к десяти с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.Четвертого члена вооруженной банды — 40-летнего мужчину — к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.Как сообщается на сайте областной прокуратуры, 2 ноября 2013 года бандиты совершили разбойное нападение на знакомого одного из членов преступной группы, который занимался валютно-обменными операциями. Они совершили налет, когда тот вышел из пункта обмена валют на ул. Ярославской.Злоумышленники ослепили мужчину слезоточивым газом и избили. Когда он уже был без сознания, ему связали руки и ноги, надели на лицо шапку и вывезли за кольцевую дорогу. Свое дерзкое преступление совершали под видом законного задержания.Связанную жертву бандиты оставили в лесополосе около села Рай-Еленовка. У него забрали доллары, евро и гривны в эквиваленте почти 350 тысяч гривен, а также отобрали мобильный телефон, ключи и другие ценные вещи.Второй эпизод произошел через три недели. Злоумышленники инициировали дорожно-транспортное происшествие. Они въехали в автомобиль заранее выбранной жертвы, который двигался по ул. Кооперативной. Машину приобрели накануне специально для совершения преступления.Когда из пострадавшего авто вышел мужчина, злоумышленники, представивишись сотрудниками милиции, со словами «проводится спецоперация» положили его лицом на капот, на руки надели наручники. Заинтересованным прохожим предъявляли милицейские служебные удостоверения. Бандиты затолкали мужчину в салон его же машины и увезли в неизвестном направлении.Потерпевший вез один миллион 150 тысяч гривен, которые он взял у родителей жены на приобретение квартиры. Злоумышленники остановились на соседней улице. Забрали деньги, мобильный телефон, ключи, другие личные вещи и оставили жертву на заднем сиденье машины в наручниках.При нападениях злоумышленники использовали холодное и огнестрельное оружие.Организатора и участников ОПГ суд признал виновными в совершении бандитских нападений, незаконном обращении с оружием, похищении человека, разбое, незаконном завладении транспортным средством и злоупотреблении властью (ст. 257, ч. 3 ст. 28, ч. 1. ст. 263, ч. 3. ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 364 УК Украины).Приговор суда пока не вступил в силу, поскольку не истекло время на апелляционное обжалование.