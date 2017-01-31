Харьковчанин вошел в десятку лучших ледолазов мира

По результатам пяти этапов Кубка мира харьковчанин Валентин Сипавин признан одним из десяти лучших ледолазов мира.
— Традиционно этапы Кубка мира и чемпионат мира проходят с декабря по март, — рассказывает президент Федерации альпинизма и скалолазания Харьковской области Геннадий Копейка. — В нынешнем зимнем сезоне Валентин Сипавин участвовал во всех пяти этапах Кубка мира, которые проходили в США, Китае, Южной Корее, Швейцарии и Италии. Наш спортсмен продемонстрировал лучшие показатели, но в среднем по сумме результатов на этих этапах Валентин Сипавин вошел в десятку лучших ледолазов мира.
Соревнования ледолазов проходят на стендах, высота которых в среднем составляет 15 метров, но они достаточно коварны. В соревнованиях на скорость спортсмены должны пройти по ровной вертикальной трассе, покрытой сплошным льдом, в состязаниях на сложность ледолазам предлагают преодолеть целый комплекс трудных элементов — например, спортсмены выполняют чуть ли не акробатические трюки, перемещаясь с инструментом буквально по потолку.
— Ледолазание требует очень хорошей подготовки, — говорит Геннадий Копейка. — Это признанный мировой вид спорта, который, к слову, рассматривается как кандидат на зимние Олимпийские игры 2022 года: на олимпиаде в Сочи была презентация ледолазания как будущего олимпийского вида спорта.
После участия в кубках мира в разных государствах и даже на разных континентах Валентин Сипавин в Украину не вернулся, говорит Геннадий Копейка. Сейчас спортсмен переехал во Францию, чтобы подготовиться к выступлениям на чемпионате мира, который состоится 4–5 февраля в Champagny-en-Vanoise (France).
— Трассы на чемпионате мира будут примерно такой же сложности, но чемпионат мира — более престижное соревнование, которое как бы подытоживает сезон, — рассказывает Геннадий Копейка.
По словам Геннадия Копейки, харьковскому альпинисту предстоят непростые состязания, но у ледолаза есть все шансы на победу. Валентин Сипавин — опытный спортсмен и уже более десяти лет участвует в подобных соревнованиях, поэтому его квалификация позволяет рассчитывать на высокие результаты. За плечами Валентина Сипавина — серебряная награда на одном из чемпионатов мира.
К слову, вовсе не исключено, что среди лучших в мире ледолазов было бы гораздо больше наших земляков: в прежние годы в подобных соревнованиях участвовало немало харьковских ледолазов, и в 2015 году наши спортсмены заняли второе место на чемпионате мира вкомандном зачете, говорит Геннадий Копейка. Но поездки за границу стоят очень недешево, и участие в серьезных состязаниях предполагает солидное финансирование. В этом году участие в международных состязаниях смог позволить себе только Валентин Сипавин.