Харьковчанин вошел в десятку лучших ледолазов мира

В солидных мировых состязаниях ледолазам предлагают пройти коварные трассы, на которых спортсменам приходится лазать даже по потолку.

По результатам пяти этапов Кубка мира харьковчанин Валентин Сипавин признан одним из десяти лучших ледолазов мира.— Традиционно этапы Кубка мира и чемпионат мира проходят с декабря по март, — рассказывает президент Федерации альпинизма и скалолазания Харьковской области Геннадий Копейка. — В нынешнем зимнем сезоне Валентин Сипавин участвовал во всех пяти этапах Кубка мира, которые проходили в США, Китае, Южной Корее, Швейцарии и Италии. Наш спортсмен продемонстрировал лучшие показатели, но в среднем по сумме результатов на этих этапах Валентин Сипавин вошел в десятку лучших ледолазов мира.Соревнования ледолазов проходят на стендах, высота которых в среднем составляет 15 метров, но они достаточно коварны. В соревнованиях на скорость спортсмены должны пройти по ровной вертикальной трассе, покрытой сплошным льдом, в состязаниях на сложность ледолазам предлагают преодолеть целый комплекс трудных элементов — например, спортсмены выполняют чуть ли не акробатические трюки, перемещаясь с инструментом буквально по потолку.— Ледолазание требует очень хорошей подготовки, — говорит Геннадий Копейка. — Это признанный мировой вид спорта, который, к слову, рассматривается как кандидат на зимние Олимпийские игры 2022 года: на олимпиаде в Сочи была презентация ледолазания как будущего олимпийского вида спорта.После участия в кубках мира в разных государствах и даже на разных континентах Валентин Сипавин в Украину не вернулся, говорит Геннадий Копейка. Сейчас спортсмен переехал во Францию, чтобы подготовиться к выступлениям на чемпионате мира, который состоится 4–5 февраля в Champagny-en-Vanoise (France).— Трассы на чемпионате мира будут примерно такой же сложности, но чемпионат мира — более престижное соревнование, которое как бы подытоживает сезон, — рассказывает Геннадий Копейка.По словам Геннадия Копейки, харьковскому альпинисту предстоят непростые состязания, но у ледолаза есть все шансы на победу. Валентин Сипавин — опытный спортсмен и уже более десяти лет участвует в подобных соревнованиях, поэтому его квалификация позволяет рассчитывать на высокие результаты. За плечами Валентина Сипавина — серебряная награда на одном из чемпионатов мира.К слову, вовсе не исключено, что среди лучших в мире ледолазов было бы гораздо больше наших земляков: в прежние годы в подобных соревнованиях участвовало немало харьковских ледолазов, и в 2015 году наши спортсмены заняли второе место на чемпионате мира вкомандном зачете, говорит Геннадий Копейка. Но поездки за границу стоят очень недешево, и участие в серьезных состязаниях предполагает солидное финансирование. В этом году участие в международных состязаниях смог позволить себе только Валентин Сипавин.