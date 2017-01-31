Малыши оказались заложниками боли

Тяжелобольные дети страдают от невыносимой боли не меньше, чем взрослые.

Невыносимую боль испытывают даже новорожденные

Страдать человек не должен

В МОЗ должны сформировать заказ фармацевтам

Врач обрекает больного на пытки

Некоторым нужны мощные обезболивающие с первых же секунд жизни. Между тем детские опиоидные анальгетики, которые считаются золотым стандартом при сильной боли, в Украине отсутствуют. Группа врачей, правозащитников и фармацевтов решила направить в Минздрав предложение по изготовлению отечественных детских опиоидных препаратов.— По требованию ВОЗ при среднетяжелой и тяжелой боли у детей должны применяться опиаты, — говорит харьковский педиатр, член харьковской экспертной группы по внедрению медицинской реформы Андрей Пеньков. — Для лечения детей в мире применяют такие формы морфина, как сиропы, капли, порошки. В Украине детских опиоидных препаратов для обезболивания вообще нет: такие средства используют перед и после хирургических операций, но лечение хронического болевого синдрома у детей на 90% отсутствует. Между тем такие препараты необходимы детям с очень серьезными неизлечимыми заболеваниями, которые протекают с тяжелыми симптомами и требуют обезболивания, — в частности, с серьезными пороками, тяжелыми поражениями мозга, онкологическими заболеваниями.Если новорожденный страдает от боли, ему требуются сильнодействующие обезболивающие еще в роддоме, говорит главный врач Харьковского областного специализированного Дома ребенка № 1, кандидат медицинских наук, член рабочей группы по паллиативной помощи при Министерстве охраны здоровья Роман Марабян.— Во всем мире нуждающиеся в обезболивании дети получают наркосодержащие препараты с рождения. Никаких противопоказаний, чтобы снимать боль у детей, используя, в том числе наркосодержащие препараты, нет, — уверяет Роман Марабян. — Иногда боль бывает страшнее, чем развитие наркотической зависимости, — она может привести к шоку и смерти ребенка. Если взрослый пациент может сказать, что его беспокоит, малыши оказываются у боли в заложниках. Они не могут сформулировать свои страдания, их крик можно трактовать по-разному: «У него болит голова, живот», «Он кричит, потому что у него плохое настроение». В больнице, если ребенок сильно кричит, его могут просто перевести в отделение реанимации и ввести в состояние медикаментозного сна. Это неправильно. Наличие детских форм наркосодержащих препаратов (порошков и растворов) очень важно. В этом случае ребенка не нужно было бы держать в реанимации — он мог бы, принимая обезболивающие препараты, оставаться дома или находиться в отделении терапии.Нередко врачи опасаются выписывать наркотические анальгетики, — боятся, что родственники пациентов могут использовать их не в лечебных целях, поэтому назначают препараты уже в терминальных стадиях заболевания, когда до смерти остаются считанные недели или дни. Некоторым детям с сильнейшими болями отказывают в выписке наркотических препаратов под предлогом, что у них нет ракового заболевания.— Кроме онкологии, есть другие тяжелые недуги, требующие сильных обезболивающих. Например, после перелома позвоночника десятилетнему мальчику установили металлическую конструкцию, — рассказывает Андрей Пеньков. — Ребенок продолжает расти, у него формируется опорно-двигательный аппарат, и из-за давления на нервные корешки мальчик испытывает тяжелую боль. Боль меняет личность человека. Если бы ребенок был обезболен, он вел бы обычную социальную жизнь, мог бы выезжать из дома, играть с ровесниками, но из-за боли он попал в изоляцию. К тому же морфий используется в медицине не только для обезболивания, для помощи умирающим или онкологическим больным. Он помогает при нарушении функций дыхания, при возбуждении, в комбинации с противосудорожными и успокаивающими препаратами может давать колоссальный позитивный эффект, не вызывая передозировки или привыкания к этому наркотическому веществу. Морфий не вызывает у детей наркотической зависимости, бывает повышение толерантности к препарату, когда предыдущие дозы становятся неэффективными. Я считаю, что в каждом регионе нужно создать центр лечения боли, особенно хронического болевого синдрома. Боль — самостоятельное заболевание, и мы должны лечить ее всеми доступными нам способами.В ситуации полного отсутствия отечественных детских наркосодержащих обезболивающих украинским врачам приходится самостоятельно отмерять детскую норму, используя препараты для взрослых. Кроме того, по словам врачей, взрослые препараты в инъекциях и таблетках неудобны для детей. Представитель одного из харьковских фармацевтических производителей заверил, что фармзавод готов взять на себя производство детских форм опиоидных анальгетиков и выпускать для детишек растворы и порошки. Но для этого Министерство охраны здоровья должно создать заявку с точными данными о необходимом регионам объеме детских наркосодержащих препаратов.— Одним из главных результатов нашей встречи в Харькове стало решение общественных организаций направить в Министерство охраны здоровья предложение сформировать заказ на изготовление детских опиоидных препаратов, — говорит директор ОО «Институт правовых исследований и стратегий» Андрей Роханский.— Это будет прорыв на нашем внутреннем рынке, — считает Роман Марабян. — Самое главное — медики сами должны сформировать такой спрос: если они не будут назначать препараты, мамы не смогут получать их для больных детей.Не исключено, что побочным результатом от обеспечения тяжелобольных наркотическими препаратами станет и большая их доступность для наркозависимых.— Если врач выпишет наркотические средства человеку, которому по состоянию здоровья они не требуются, или родственники тяжело больных пациентов используют их не по назначению, для них наступит уголовная ответственность, — говорит представитель секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Елена Темченко. — В любом случае лишение препаратов — это не основание для того, чтобы человек терпел дикую боль, потому что, может быть, кто-то использует препарат не в лечебных целях. Боязнь медика выписать наркосодержащий препарат должна быть меньше, чем страх ответственности за то, что обрек больного на пытки.