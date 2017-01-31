Малыши оказались заложниками боли

Некоторым нужны мощные обезболивающие с первых же секунд жизни. Между тем детские опиоидные анальгетики, которые считаются золотым стандартом при сильной боли, в Украине отсутствуют. Группа врачей, правозащитников и фармацевтов решила направить в Минздрав предложение по изготовлению отечественных детских опиоидных препаратов.
Невыносимую боль испытывают даже новорожденные
— По требованию ВОЗ при среднетяжелой и тяжелой боли у детей должны применяться опиаты, — говорит харьковский педиатр, член харьковской экспертной группы по внедрению медицинской реформы Андрей Пеньков. — Для лечения детей в мире применяют такие формы морфина, как сиропы, капли, порошки. В Украине детских опиоидных препаратов для обезболивания вообще нет: такие средства используют перед и после хирургических операций, но лечение хронического болевого синдрома у детей на 90% отсутствует. Между тем такие препараты необходимы детям с очень серьезными неизлечимыми заболеваниями, которые протекают с тяжелыми симптомами и требуют обезболивания, — в частности, с серьезными пороками, тяжелыми поражениями мозга, онкологическими заболеваниями.
Если новорожденный страдает от боли, ему требуются сильнодействующие обезболивающие еще в роддоме, говорит главный врач Харьковского областного специализированного Дома ребенка № 1, кандидат медицинских наук, член рабочей группы по паллиативной помощи при Министерстве охраны здоровья Роман Марабян.
— Во всем мире нуждающиеся в обезболивании дети получают наркосодержащие препараты с рождения. Никаких противопоказаний, чтобы снимать боль у детей, используя, в том числе наркосодержащие препараты, нет, — уверяет Роман Марабян. — Иногда боль бывает страшнее, чем развитие наркотической зависимости, — она может привести к шоку и смерти ребенка. Если взрослый пациент может сказать, что его беспокоит, малыши оказываются у боли в заложниках. Они не могут сформулировать свои страдания, их крик можно трактовать по-разному: «У него болит голова, живот», «Он кричит, потому что у него плохое настроение». В больнице, если ребенок сильно кричит, его могут просто перевести в отделение реанимации и ввести в состояние медикаментозного сна. Это неправильно. Наличие детских форм наркосодержащих препаратов (порошков и растворов) очень важно. В этом случае ребенка не нужно было бы держать в реанимации — он мог бы, принимая обезболивающие препараты, оставаться дома или находиться в отделении терапии.
Страдать человек не должен
Нередко врачи опасаются выписывать наркотические анальгетики, — боятся, что родственники пациентов могут использовать их не в лечебных целях, поэтому назначают препараты уже в терминальных стадиях заболевания, когда до смерти остаются считанные недели или дни. Некоторым детям с сильнейшими болями отказывают в выписке наркотических препаратов под предлогом, что у них нет ракового заболевания.
— Кроме онкологии, есть другие тяжелые недуги, требующие сильных обезболивающих. Например, после перелома позвоночника десятилетнему мальчику установили металлическую конструкцию, — рассказывает Андрей Пеньков. — Ребенок продолжает расти, у него формируется опорно-двигательный аппарат, и из-за давления на нервные корешки мальчик испытывает тяжелую боль. Боль меняет личность человека. Если бы ребенок был обезболен, он вел бы обычную социальную жизнь, мог бы выезжать из дома, играть с ровесниками, но из-за боли он попал в изоляцию. К тому же морфий используется в медицине не только для обезболивания, для помощи умирающим или онкологическим больным. Он помогает при нарушении функций дыхания, при возбуждении, в комбинации с противосудорожными и успокаивающими препаратами может давать колоссальный позитивный эффект, не вызывая передозировки или привыкания к этому наркотическому веществу. Морфий не вызывает у детей наркотической зависимости, бывает повышение толерантности к препарату, когда предыдущие дозы становятся неэффективными. Я считаю, что в каждом регионе нужно создать центр лечения боли, особенно хронического болевого синдрома. Боль — самостоятельное заболевание, и мы должны лечить ее всеми доступными нам способами.
В МОЗ должны сформировать заказ фармацевтам
В ситуации полного отсутствия отечественных детских наркосодержащих обезболивающих украинским врачам приходится самостоятельно отмерять детскую норму, используя препараты для взрослых. Кроме того, по словам врачей, взрослые препараты в инъекциях и таблетках неудобны для детей. Представитель одного из харьковских фармацевтических производителей заверил, что фармзавод готов взять на себя производство детских форм опиоидных анальгетиков и выпускать для детишек растворы и порошки. Но для этого Министерство охраны здоровья должно создать заявку с точными данными о необходимом регионам объеме детских наркосодержащих препаратов.
— Одним из главных результатов нашей встречи в Харькове стало решение общественных организаций направить в Министерство охраны здоровья предложение сформировать заказ на изготовление детских опиоидных препаратов, — говорит директор ОО «Институт правовых исследований и стратегий» Андрей Роханский.
— Это будет прорыв на нашем внутреннем рынке, — считает Роман Марабян. — Самое главное — медики сами должны сформировать такой спрос: если они не будут назначать препараты, мамы не смогут получать их для больных детей.
Врач обрекает больного на пытки
Не исключено, что побочным результатом от обеспечения тяжелобольных наркотическими препаратами станет и большая их доступность для наркозависимых.
— Если врач выпишет наркотические средства человеку, которому по состоянию здоровья они не требуются, или родственники тяжело больных пациентов используют их не по назначению, для них наступит уголовная ответственность, — говорит представитель секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Елена Темченко. — В любом случае лишение препаратов — это не основание для того, чтобы человек терпел дикую боль, потому что, может быть, кто-то использует препарат не в лечебных целях. Боязнь медика выписать наркосодержащий препарат должна быть меньше, чем страх ответственности за то, что обрек больного на пытки.