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Харьковский «Политехник» дал бой одесситам

Харьковский «Политехник» дал бой одесситам
В очередном матче чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге дебютант — харьковский «Политехник» — принимал на своей площадке одесскую команду БИПА и уступил в дополнительной пятиминутке — 94:98.
Проиграв первую четверть — 13:25, политехники затем сумели выровнять игру. Второй период завершился вничью — 25:25, и к большому перерыву на табло сохранялась та же разность в 12 очков — 38:50. И хотя к исходу третьей десятиминутки она увеличилась до 14 пунктов — 59:73, заключительный период проходил под диктовку харьковчан, у которых оказалась более длинная скамейка запасных. В концовке счет стал стремительно сокращаться, и на 39-й минуте он уже был 81:84. Капитан одесситов Клим Артамонов довел его до 81:86, но капитан политехников Тимур Арабаджи на 40-й минуте сначала четко выполнил два штрафных броска, а за 12 секунд до сирены броском из-за трехочковой линии перевел игру в овер-тайм — 86:86. В дополнительной пятиминутке игра была равной, но удача в итоге сопутствовала одесситам — 94:98. Самым результативным игроком матча стал американский темнокожий легионер одесской команды Кеннет Фандербурк, который принес ей 25 очков. Всего лишь очко уступил ему Тимур Арабаджи.

Набрав в 22 встречах 24 очка, «Политехник» остается на последнем, 11-м месте. Вчера, 30 января, харьковчане принимали у себя одного из лидеров — «Химик» из Южного Одесской области. Результат и подробности — в следующем номере газеты.

А в чемпионате в женской Суперлиге харьковский БК «ХАИ» встречался в субботу в Одессе с действующим чемпионом страны — местной командой «Интерхим-СДЮСШОР имени Литвака». Игра проходила с заметным преимуществом хозяек площадки. После первой четверти они вели — 29:15, к большому перерыву — 50:32, к исходу получаса игры — 70:39 и в итоге победили — 85:53. Ольга Сивакова принесла одесситкам 22 очка, а наша Александра Чек набрала 20. С 17 очками после 14 игр БК «ХАИ» продолжает занимать седьмое место. 1 февраля в 14.00 в своем вузовском спортзале харьковчанки будут принимать столичный «Тим-СКУФ», пребывая с 25 очками на второй позиции в турнирной таблице.

 

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