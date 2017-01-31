Харьков

  • 115
    •  / 

В Харькове пройдет международный фестиваль «светлого» короткого метра

В Харькове пройдет международный фестиваль «светлого» короткого метра
Международный фестиваль короткометражного кино «Свет» пройдет 3-5 февраля в кинотеатре «Боммер» (ул. Полтавский Шлях, 6).
Как сообщили организаторы, кинофестиваль «Свет» — это платформа для сбора и пропаганды светлого, культурного, просветительского кино. Его участниками являются студии, телеканалы, независимые творцы не только из Украины, но из-за рубежа.

В программе фестиваля  – 25 кинолент, среди которых украинский фильм «Мина» о поисках самореализации молодого художника. Ранним утром он убегает из родного села, которое находится в освобожденной части Донбасса. На пути туда, где не стреляют, совсем немного не доходя до автобусной остановки, молодой человек наступает на мину. И пока он не может сойти с места — все те, от кого он пытался сбежать, находят его.

Также «Боммер» представит фильмы индийского, аргентинского, израильского режиссеров, иранские анимационные фильмы «Помогите» и «Немного радости». Последний рассказывает о случае, который помог преодолеть отчаяние в доме престарелых. Также харьковчане смогут посмотреть украинский фильм «Высокая гора». Кинолента повествует о 60-летнем армянине, который живет на окраине села Новая Синева. Спасаясь от войны в Нагорном Карабахе, он с семьей переехал в Украину. Все, что осталось у мужчины, - это мечта восстановить сад, как память о родине, и дождаться сына.

Начало сеансов - в 18:30.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей31 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2882.75 грн
100 USD 2711.9 грн
10 RUB 4.5077 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи