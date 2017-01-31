В Харькове пройдет международный фестиваль «светлого» короткого метра

Международный фестиваль короткометражного кино «Свет» пройдет 3-5 февраля в кинотеатре «Боммер» (ул. Полтавский Шлях, 6).

Как сообщили организаторы, кинофестиваль «Свет» — это платформа для сбора и пропаганды светлого, культурного, просветительского кино. Его участниками являются студии, телеканалы, независимые творцы не только из Украины, но из-за рубежа.В программе фестиваля – 25 кинолент, среди которых украинский фильм «Мина» о поисках самореализации молодого художника. Ранним утром он убегает из родного села, которое находится в освобожденной части Донбасса. На пути туда, где не стреляют, совсем немного не доходя до автобусной остановки, молодой человек наступает на мину. И пока он не может сойти с места — все те, от кого он пытался сбежать, находят его.Также «Боммер» представит фильмы индийского, аргентинского, израильского режиссеров, иранские анимационные фильмы «Помогите» и «Немного радости». Последний рассказывает о случае, который помог преодолеть отчаяние в доме престарелых. Также харьковчане смогут посмотреть украинский фильм «Высокая гора». Кинолента повествует о 60-летнем армянине, который живет на окраине села Новая Синева. Спасаясь от войны в Нагорном Карабахе, он с семьей переехал в Украину. Все, что осталось у мужчины, - это мечта восстановить сад, как память о родине, и дождаться сына.Начало сеансов - в 18:30.