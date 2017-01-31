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В театре для детей и юношества показали перформанс о жизни маргиналов и наивных романтиках: фото-факты

фото: Сергей Любецкий

В театре для детей и юношества показали перформанс о жизни маргиналов и наивных романтиках: фото-факты
Молодые актеры и любители представили харьковчанам перфоманс «Naїve» о странных харьковчанах, романтиках и тех, кого называют городскими сумасшедшими.
Актеры посвятили перфоманс 99-ой годовщине з дня битвы под Крутами. Постановку показывали второй раз, премьера состоялась в июле 2016 года.

– Герои «Naїve» собственными руками стараются сформировать пространство, безопасное для каждого. На сцене можно узнать харьковчан, которые стали легендами улиц. А также тех, кто наоборот пока не показывается, хотя полностью принял себя таким, какой он есть, – рассказывает автор перфоманса бывшая актриса Харьковского театра для детей и юношества, театра «Брама» (Польша), участница украинских и международных проектов, в том числе постановок проекта «ГалицияКульт», «Мапы страху» Нина Хижная.

По ее словам, герои постановки, оказались за определенной социальной чертой, но пытаются избавиться от нее. Постановка затрагивает темы гендерной идентичности, участие в движениях за права животных и стремление убежать от реальности.



В перфомансе также не обошли стороной тему войны.

– Нужно останавливать игру, которая переходит в кровопролитие, – кричала девушка в шлеме. После этого записанный голос доктора физико-математических наук рассказал: «Если о науке не говорить так, что все пропало, то все близится к этому. Финансирования нет. Зачем наука, если все технологии можно купить за границей?».

Во время постановки актеры активно привлекали зрителей к участию – просили помочь убрать осколки тарелок и дать денег на чай, спрашивали, что меняется в отношениях после свадьбы.

Актеры отмечают, что спектакль стал результатом коммуникации академического и альтернативного театра.

Перфоманс проходил под живую игру виолончели, бас-гитары и барабанов и битбокс музыкантов группы «Шкло».

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