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Стали известны нововведения для ВНО-2017

Стали известны нововведения для ВНО-2017
Отныне результаты внешнего независимого оценивания будут засчитаны как Государственная итоговая аттестация.
"Новизна 2017 года в том, что результаты ВНО будут засчитаны как Государственная итоговая аттестация. Только итоговая аттестация будет оцениваться от 1 до 12 баллов, а независимое оценивание - от 100 до 200 баллов", - сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

Перечень предметов для ВНО остался неизменным и состоит из 12 предметов. Каждый участник оценивания может выбрать до четырех предметов для прохождения ВНО.

"Отличием является формула выбора предметов. В этом году выпускникам прошлых лет проще. Им нужно выбрать три предмета и сдать один обязательный - украинский язык и литературу. Относительно выпускников общеобразовательных школ 2017 года - обязательным является сдача украинского языка и литературы, вторым обязательным предметом на выбор станет либо математика, либо история Украины, третий по выбору один из предметов из определенного перечня, четвертый - на выбор абитуриента", - сказал глава центра.

Также, в этом году лицам с особыми образовательными потребностями предоставят дополнительное время для сдачи тестов.

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