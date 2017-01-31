Политика

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Бои под Авдеевкой: появились первые признаки «тишины»

Бои под Авдеевкой: появились первые признаки «тишины»
В районе Авдеевки наблюдаются первые признаки прекращения огня.
Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Петру Порошенко, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Отмечается, что ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро - и газоснабжения Авдеевки.

"После задействования президентом всех международных элементов давления на Россию есть первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется только на Ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны пророссийские боевики продолжают обстрелы", - говорится в сообщении.

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Как доложил Павел Жебривский, центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме. В Авдеевке уже организовано 11 пунктов обогрева. По поручению президента палатки и полевые кухни горожанам предоставили также военные. Жители обеспечиваются горячим питанием.

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"Донецкая ВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов. Для этого подготовили специальные автобусы. Желающим выехать стоит обращаться в городской совет", - рассказал Цеголко.

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