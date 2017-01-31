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Бой Кличко – Джошуа может побить рекорд Великобритании по количеству проданных платных трансляций

Бой Кличко – Джошуа может побить рекорд Великобритании по количеству проданных платных трансляций
Промоутер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа – Эдди Хирн – считает, что поединок его подопечного с Владимиром Кличко, запланированный на 29 апреля, побьет британский рекорд по количеству проданных платных трансляций, сообщает Братство Кличко.
«Когда мы продали последний билет онлайн в пока что заключительной партии, мы имели еще 34 000 человек в «листе-ожидания», — цитирует Хирна Вoxingnewsonline. – Да, спрос на бой Фроч – Гроувз был тоже очень большим, однако то, что происходит сейчас, это просто невероятно. Это не преувеличение: мы могли бы продать «Уэмбли» несколько раз».

«Думаю, что бой Кличко – Джошуа побьет рекорд Великобритании по pay-per-view, который держится на уровне около 1,15 млн. Если бы этот поединок проходил на арене «O2», которая вмещает 16 000 зрителей, мы вышли бы на цифру в 74 000 человек, готовых приобрести платную трансляцию. Бой Фроч – Гроувз сделал более 800 000 pay-per-view, поэтому, учитывая статус Джошуа и Кличко, их поединок может реально побить все рекорды".

Напомним, бой Кличко — Джошуа пройдет 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли", вместимость которого на время боя, учитывая невероятный ажиотаж перед поединком, увеличили до 90 000. Первые 80 000 билетов на поединок в общей сложности были проданы за несколько часов.

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