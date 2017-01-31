Политика

  • 257
    •  / 

Бои под Авдеевкой: Евросоюз выступил с заявлением

Бои под Авдеевкой: Евросоюз выступил с заявлением
Евросоюз призывает немедленно прекратить боевые действия вокруг Авдеевки и пустить ОБСЕ к пострадавшим районам.
Об этом говорится в в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности.

Приводим текст заявления полностью:

"Мощные бои вокруг Авдеевки, происходящие в последние дни, сильные обстрелы из запрещенного оружия, в результате которых уже есть немало жертв, - это вопиющее нарушение режима прекращения огня, предусмотренного Минскими договоренностями. Мирное население оказалось в смертельной опасности.

Более того, последние события вызвали серьезные перебои в предоставлении коммунальных услуг населению.

Мы призываем немедленно прекратить бои. Это позволит осуществить срочный ремонт стратегических объектов инфраструктуры. Полное соблюдение режима прекращения огня является важнейшим шагом на пути к полной реализации минских договоренностей, которые являются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем поврежденным конфликтом районов".

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей31 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5069 грн
100 USD 2707.95 грн
100 EUR 2912.4 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи