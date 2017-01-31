Бои под Авдеевкой: Евросоюз выступил с заявлением

Евросоюз призывает немедленно прекратить боевые действия вокруг Авдеевки и пустить ОБСЕ к пострадавшим районам.

Об этом говорится в в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности.Приводим текст заявления полностью:"Мощные бои вокруг Авдеевки, происходящие в последние дни, сильные обстрелы из запрещенного оружия, в результате которых уже есть немало жертв, - это вопиющее нарушение режима прекращения огня, предусмотренного Минскими договоренностями. Мирное население оказалось в смертельной опасности.Более того, последние события вызвали серьезные перебои в предоставлении коммунальных услуг населению.Мы призываем немедленно прекратить бои. Это позволит осуществить срочный ремонт стратегических объектов инфраструктуры. Полное соблюдение режима прекращения огня является важнейшим шагом на пути к полной реализации минских договоренностей, которые являются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем поврежденным конфликтом районов".