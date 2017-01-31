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Харьковчане стали чемпионами Украины по стрельбе из лука

Харьковчане стали чемпионами Украины по стрельбе из лука
Соревнования в помещении среди взрослых и юниоров состоялись с 27 по 30 января в городе Сумы.
В чемпионате приняли участие более 200 спортсменов из 10 областей Украины (Харьковская, Львовская, Черновицкая, Херсонская, Сумская, Ровенская, Одесская, Черкасская, Запорожская, Винницкая и Киева), которые соревновались в классическом и блочном луке.

Среди женщин в категории классического лука харьковчанка - Павличенко Дарья - стала серебряным призером чемпионата, проиграв в финале сопернице из г.Черновцы.

В категории «юниоры» среди мужчин серебряным призером соревнований стал Кравчук Никита. А Екатерина Мазорчук завоевала бронзовую медаль среди женщин.

В категории блочного лука снова не было равных харьковским спортсменам. Чемпионами страны стали: среди женщин - Борисенко Елена, среди мужчин - Соколов Александр.

В командных соревнованиях среди женщин две харьковские команды поднялись на пьедестал: чемпионками Украины стала харьковская команда в составе Дарьи Павличенко, Волобуевой Анастасии и Татьяны Бережной, вторая харьковская команда в составе Марковой Анастасии, Гарамовой Риммы и Гугленко Екатерины стали бронзовыми призерами.

В категории «юниоры» две харьковские команды завоевали серебряные медали: женская юниорская команда Харьковской области (Мазорчук Екатерина, Пуль Диана, Болибок Анна) и мужская юниорская команда Харьковской области (Головко Марко, Бойко Леонид, Кравчук Никита).

В командных соревнованиях из блочного лука чемпионками страны стали снова харьковские спортсменки в составе команды Харьковской области (Лаптий Ольга, Борисенко Елена, Курсина Юлия). У мужчин в этой категории харьковские спортсмены заняли второе место в составе команды Харьковской области (Мильченко Никита, Соколов Александр, Головко Вадим).

В общекомандном зачете Харьковская область заняла первое место, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

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