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О чем шла речь на совещании Петра Порошенко с руководителями силовых ведомств

О чем шла речь на совещании Петра Порошенко с руководителями силовых ведомств
Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками по ситуации под Авдеевкой.
Вскоре на странице президента в Facebook появилось сообщение о том, что военные 72-бригады удачно держат удар в районе: "Хочу успокоить граждан: наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя".

Также в сообщении говорится о том, что президент поручил заместителю Главы АП Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН сегодня.

"Мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", — говорится в заявлении.

Как сообщают в пресс-службе президента, на совещании Порошенко отметил, что впервые за много дней против гражданского населения применили "Град" и осуществили массовые обстрелы с крупнокалиберки. Поэтому о снятии санкций с России речи быть не может.

"Я хотел бы подчеркнуть, что в этих условиях, как ведут себя российские боевики — на сегодняшний день, впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберного артиллерии — если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?", — сказал Порошенко.

Президент также отметил, что из-за ситуации в Авдеевке были задействованы все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня. Украинская сторона обратилась к ОБСЕ, предоставила соответствующие указания украинским представителям в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Кроме того, сегодня поручили организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Партнеров в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе, НАТО проинформировали о ситуации в районе.

Во время совещания рассматривали три ключевых вопроса:

  •     безопасность в районе обострения боевых действий;
  •     гуманитарную ситуацию и действия для обеспечения защиты гражданского населения;
  •     вопросы обеспечения международной помощи и привлечения к ответственности российских боевиков, развернули боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и против гражданского населения.

Президент подчеркнул, что украинские военные не отвечают огнем, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой.

Порошенко также сообщил, что в распоряжении украинской власти четкие доказательства преступлений российских боевиков.

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