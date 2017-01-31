В начале февраля в Литву прибудут полтысячи немецких военных

В Литву на самолетах и поездах 1-10 февраля прибудут более 450 немецких военных с техникой, которые войдут в дислоцируемый в стране международный батальон НАТО.

"С 1 по 10 февраля солдаты мотострелкового батальона с оборудованием прибудут в Литву из Графенвера (Бавария - ред.) по воздуху и железной дороге. Более 450 немецких солдат с вооружением и свыше 100 военных машин составят единое маневренное подразделение НАТО, усилив передовой батальон, дислоцированный в Литве, и включающий также голландских, норвежских военнослужащих", - сообщает Министерство обороны Литвы.Уточняется, что передислокацию немецкой роты по литовским дорогам будет осуществлять прибывшая в Литву на минувшей неделе рота бельгийских логистов. Развертываемая немецкая часть формируется в основном из солдат 12-й механизированной пехотной бригады, 122-й механизированного пехотного батальона бундесвера. Немецкие солдаты прибывают в Литву со всеми видами специализированной техники: БМП Мардер, танками Leopard2 A6, грузовиками и вездеходами различного назначения.На протяжении всего присутствия в Литве немецкие солдаты будут развернуты в Рукле Гаррисон (Rukla Garrison Base Servise, RGBS, военная база материально-технической поддержки, создана в городке Рукла в 2004 году) и будут проходить совместные учения различных уровней с бельгийскими, голландскими и норвежскими солдатами на полигонах Литовской армии. С литовской стороны в этом военном тренировочном цикле будет участвовать Моторизованная пехотная бригада "Железный волк".В июне после завершения формирования батальона в нем будет более тысячи военных из нескольких стран НАТО. Подразделением будет командовать Германия. В 2017-2018 годах батальон еще укомплектуется представителями Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции, в целом, около 1200 солдат.Как сообщалось, в контексте российской агрессии в Украине и с изменением ситуации безопасности, на саммите НАТО в Варшаве главы государств и правительств договорились об усилении союзнического присутствия в трех странах Балтии и Польше. Германия возглавила такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, канадцы - в Латвии.