Сергей Жадан с друзьями-волонтерами создал благотворительный фонд

Уже 2,5 года Сергей и его единомышленники занимаются благотворительностью в прифронтовой зоне Донбасса — помогают детским домам, интернатам, школам, библиотекам, больницам, проводят фестивали, концерты, литературные вечера.

Как рассказывает сам писатель, регистрация фонда — это не начало его деятельности, а логичное продолжение.По словам сооснователя БО «Благотворительный фонд Сергея Жадана», волонтёра Олега Абрамычева, за три года километраж поездок их волонтерской группы давно перевалил за 20 000 км.«Это постоянное движение в прифронтовую зону и обратно», — рассказывает волонтер, больше известный как «Пиротехник».Чаще всего, целью таких поездок становятся детские учреждения — волонтеры часто бывают в детских садах и школах в Станице Луганской, Ольховой и Нижней Ольховой, помогают интернату в Горском, детскому дому в Авдеевке. Привозили культурные проекты в Дружковку, Константиновку, Краматорск, Мариуполь, Сватово, Старобельск, Беловодск, Станицу Луганскую, Лисичанск, Северодонецк, Волноваху, Славянск, Рубежное, Новопсков. Помогали больницам в Старобельске, Сватово, Лисичанске.В первую очередь, волонтеры стараются решить разнообразные бытовые потребности. Жадан и его единомышленники везут в прифронтовую зону бытовую и электронную технику, ноутбуки, спортивный инвентарь, одежду, художественную и методическую литературу. Например, Президентскую премию в 100 000 грн за роман «Месопотамия» писатель потратил на покупку холодильника, стиральной машины, мясорубки, копировального аппарата, ноутбука, тканей, линолеума, спортинвентаря, мебели для детских садов и школ Станицы Луганской.По мнению писателя и его коллег по фонду, восстановление Донбасса как неотъемлемой части Украины невозможно без восстановления культуры:: «Культурная работа необходима для того, чтобы избежать повторения войны и дать людям на Востоке чувствовать себя неотъемлемой частью Украины».В ближайших планах фонда - два больших мероприятия в Киеве и Харькове. Собранные во время мероприятий средства будут направлены на помощь детям погибших военных.9 февраля в 19:00 в помещении киевского Планетария (ул. Большая Васильковская 57/3) состоится презентация аудиоверсии поэтического сборника Сергея Жадана «Тамплиеры». Стихи автора читают сам Сергей, Анжелика Рудницкая, Иван Леньо, Сергей Михалок, Остап Ступка, Алексей Горбунов, Фоззи, Ирена Карпа, Сашко Положинский, Каша Сальцова, Дмитрий Ярошенко, Тарас Чубай.А 17 февраля в 19:00 уже в Харькове на малой сцене ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко (ул. Сумская, 25) состоится совместный концерт «Жадан и Собаки», «ШАNА», «Улица Курзу», «Папа Карло» и Бориса Севастьянова.«Ответственность не может быть абстрактным словом. Когда мы ее чувствуем, мы действуем, — объясняет Сергей Жадан. — Впереди — много работы. Теперь, в рамках фонда мы можем и будем действовать более массово и системно».Контактный номер фонда: +380 63 118 3032Отримувач: Благодійна організація «Благодійний фонд Сергія Жадана»ЄДРПОУ 41077572р/р 26001554876Банк отримувача: АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805Призначення платежу: благодійна допомогаBeneficiary: SERHIY ZHADAN CHARITABLE FOUNDATIONacc. 26008554879Beneficiary`s Bank: Public Joint Stock Company Raiffeisen Bank AvalLeskova str., 9, KYIV, UKRAINESWIFT: AVALUAUKXXXCorrespondent Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, U.S.ASWIFT: BKTRUS33 acc.04-400-503Details of payment: donationBeneficiary: SERHIY ZHADAN CHARITABLE FOUNDATIONacc. 26006554893Beneficiary`s Bank: Public Joint Stock Company Raiffeisen Bank AvalLeskova str., 9, KYIV, UKRAINESWIFT: AVALUAUKXXXCorrespondent Bank: Raiffeisen Bank International AG, ViennaSWIFT: RZBAATWW acc.55022305Details of payment: donation