Харьковские таможенники рассказали о неординарных задержаниях контрабанды в 2016 году

Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил была и является важнейшей и самой сложной участком работы сотрудников таможни. 2016-й был достаточно интересным в смысле резонансных и нетипичных событий.

Так, в феврале прошлого года на таможенном посту «Харьков-аэропорт» Харьковской таможни ДФС была обнаружена коллекция старинных икон. 58-летний гражданин одной из стран Западной Европы пытался незаконно вывезти 26 икон, которые были обнаружены в его чемодане во время проведения таможенного контроля.По результатам проведенной экспертизы иконы относятся к культурным ценностям, которые имеют историческое значение. Решением суда указана коллекция конфискована, а на правонарушителя наложен штраф в размере 4 тыс. грн.В марте на таможенном посту «Харьков-аэропорт» трое граждан Украины пытались незаконно вывезти за пределы Украины иностранную валюту в эквиваленте свыше 3 миллионов гривен. Деньги они скрывали в нижнем белье и в ручной клади.В июле 2016 через пункт пропуска «Гоптовка» более 17 кг янтаря пытался ввезти гражданин Украины, скрывая камни в багажном отделении своего авто под запасным колесом.По данному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. По результатам рассмотрения дела судом применена конфискация янтаря и наложен штраф в размере 52 тыс. грн.Интересную «находку» обнаружили харьковские таможенники в пункте пропуска «Гоптовка» в августе прошлого года. 39-летний гражданин Украины в пешем порядке направлялся в Россию через пункт пропуска «Гоптовка». Во время устного декларирования он заявил об отсутствии предметов, ограниченных или запрещенных к перемещению. Но при осуществлении таможенного досмотра бдительные таможенники заметили, что человек что-то держит в ладони - это оказалось свежее сорвано соцветия конопли весом почти 18 граммов.В сентябре в пункте пропуска «Гоптовка» было обнаружено более 11 кг марихуаны и два пневматических пистолета. Наркотические средства гражданин Украины пытался вывезти в Россию, скрывая в технологических полостях своего авто.В том же месяце во время проведения совместных оперативных мероприятий с сотрудниками УСБУ в Харьковской области на автодороге в пределах пограничной полосы близ поселка Стрелечье Харьковской области был остановлен грузовой автомобиль IVECO под управлением гражданина Украины, который перевозил товары народного потребления иностранного производства на сумму 1 млн. 230 тыс . грн. без документов на груз и без подтверждения таможенного оформления указанного груза.В ноябре прошлого года на таможенном посту «Харьков-пассажирский» во время проведения таможенно-пограничного контроля поезда «Харьков-Москва» обнаружено 20 граммов наркотических средств. В ходе декларирования один из пассажиров заявил об отсутствии запрещенных предметов, но служебная собака сработала на пироги, которые лежали на столе в купе. После того, как пироги надломили, в них обнаружили вещество серо-зеленого цвета, которое было обмотано в фольгу.12 баночек несертифицированного химического препарата «Метальдегид», которые гражданин Армении пытался скрыть от таможенников среди личных вещей в детский игрушке, были обнаружены в декабре на таможенном посту «Харьков-пассажирский».В отношении всех правонарушителей Харьковской таможней ДФС были составлены протоколы о нарушении таможенных правил в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины.Следует отметить, что преступники становятся опытнее, а способы совершения контрабанды и нарушений таможенных правил - изощреннее.В ходе таможенного контроля сотрудники таможни могут рассчитывать на свой опыт и профессионализм. В этом они руководствуются также и знанием психологии человека, обращают внимание на поведение (нервное или наоборот очень спокойное, нарочито «дружественное»).