Украина начала председательствовать в Совете Безопасности ООН

С 1 февраля Украина начинает свое председательство в Совете Безопасности ООН. Должность председателя СБ ООН займет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Председательство продлится в течение месяца. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совета на предстоящий период.Как заявлял ранее Ельченко в интервью журналистам, среди этих вопросов, в частности, защита объектов критической инфраструктуры и урегулирование конфликтов в Европе, участие в которых примут представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций.По его словам, первая тема - защита объектов критической инфраструктуры - будет рассматриваться 13 февраля.Вторая тема - урегулирование конфликтов в Европе, предложенная для рассмотрения на 21 февраля.«Как ни странно, но этот вопрос в целом не рассматривался в рамках Совета Безопасности лет 20. Последний раз, когда это было примерно в таком же формате, это происходило во время войн на Балканах, в разгар постюгославских конфликтов. А это середина 90-х», - сказал посол.Он также добавил, что Украину больше всего в этих дебатах интересует, как работают или не работают механизмы урегулирования конфликтов в Европе. Ельченко отметил, что на эту дискуссию приглашены высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер.