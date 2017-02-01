В Черном море стартуют международные военные учения

С 1 по 10 февраля в акватории Черного моря свои силы развернут военно-морские силы восьми государств.

Восемь государств с 1 по 10 февраля примут участие в черноморских учениях НАТО «Щит моря», в ходе которых будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Румынии.В учениях будут задействованы 2,8 тысяч военнослужащих ВМС Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.«Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом, а фрегат «Король Фердинанд» обеспечит руководство военно-морской группой, состоящей из миноносца, четырех фрегатов, подводной лодки, шести самолетов иностранных партнеров, а также 11 суден и четырех самолетов, принадлежащих Румынии», - говорится в сообщении румынских ВМС.Запланировано прибытие в румынский порт Констанца испанского и канадского фрегатов «Альмиранте Хуан де Борбон», которые входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил НАТО.В порт также зайдет эсминец ВМС США «Портер», оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», турецкая подлодка и фрегат «Фатих», а также один болгарский фрегат.Военно-морской флот Турции будет представлен двумя фрегатами, двумя корветами, двумя ракетными корветами, двумя тральщиками, двумя кораблями, оснащенными ракетами с подвижным стартом.У морской группы будет и поддержка с воздуха - американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя Военно-воздушных сил Румынии МиГ-21, а также румынский вертолёт для эвакуации раненых.Свои военно-морские силы для участия в учениях направит также Украина и Греция.